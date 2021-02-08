Експерт розповів, кому не можна робити щеплення від коронавірусу

"Є багато точок зору і інфекціоністів, і імунологів та епідеміологів по проведенню правильної вакцинації. Передусім обов'язково потрібен медичний огляд перед вакцинацією. По-друге, імунний статус людини. Тому що COVID-19 - це не тільки інфекційне, але й імунологічне захворювання і несе імунологічні ризики для людини", - розповів Рубан.

Якщо людина вже перехворіла на коронавірус - вакцинація їй протипоказана.

"Якщо людина хворіла, має антитіла, має аутоімунні захворювання, ураження імунної системи - проводити вакцинацію категорично не можна. Але сьогодні цієї комунікації ще немає. Тому громадяни, які перехворіли або мають антитіла, на мою особисту думку як лікаря-епідеміолога, вакцинуватися не повинні ", - сказав він.

За словами експерта, людина перед вакцинацією обов'язково повинна пройти медичний огляд.

"Це звичайний медичний огляд людини, вимірювання температури, визначення статусу людини. Вакцинувати треба здорову людину без будь-яких ускладнень - інфекційних чи інфекційних патологій", - підкреслив Рубан.