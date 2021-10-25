RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Експерт розповів, коли COVID в Україні вийде на плато: названа дата

Автор: Людмила Жукова

Україна вийде на плато захворюваності коронавірусом в середині листопада.

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк.

"Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в "червоні" зони", - вважає Ковтонюк.

Він вважає, що українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю COVID-19.

"Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо", - повідомив експерт.

Він вважає, що влада повинна вводити обмеження в регіонах і не чекати піку епідемії.

"Я раджу представникам місцевої влади раніше вводити обмеження "червоної" зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події", - резюмував Ковтонюк.

Зазначимо, що в Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.

Як ми раніше писали, український лікар попередив про колапс через коронавірус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус