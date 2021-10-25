Експерт розповів, коли COVID в Україні вийде на плато: названа дата
Україна вийде на плато захворюваності коронавірусом в середині листопада.
Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC), заступник міністра охорони здоров'я у 2016-2019 роках Павло Ковтонюк.
"Я думаю, що плато буде в середині листопада, а зараз буде швидке зростання, і все більше областей будуть потрапляти в "червоні" зони", - вважає Ковтонюк.
Він вважає, що українцям слід було вакцинуватися від коронавірусу і високий рівень щеплених людей допоміг би зараз зупинити чергову хвилю COVID-19.
"Однак і зараз вакцинуватися вкрай важливо, просто для того, щоб захистити себе в умовах пандемії, яка рясніє навколо", - повідомив експерт.
Він вважає, що влада повинна вводити обмеження в регіонах і не чекати піку епідемії.
"Я раджу представникам місцевої влади раніше вводити обмеження "червоної" зони, вони мають таку владу. Адже краще не чекати, поки лікарня переповниться, а випередити події", - резюмував Ковтонюк.
Зазначимо, що в Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID-випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.
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