Експерт прокоментувала чутки про створення Covid-19 в лабораторії

Про походження коронавірусу 2020 говорять різне. Деякі вважають, що вірус був створений в лабораторії, іншим дане припущення здається досить дивним і неправдоподібним.

Своєю думкою щодо даного питання вирішила поділитися кандидат біологічних наук Світлана Загородня. Про це інформує видання "Сьогодні".

"Насправді, я не бачу поки підтверджень, але не можу сказати, що можна заперечити. Справа в тому, що на цю групу вірусів не звертали належної уваги. Коронавіруси постійно циркулюють, викликають гострі респіраторні вірусні інфекції, але це був 1% і на нього не звертали уваги", - прокоментувала експерт.

За словами Загородньої, вірус міг циркулювати і раніше, якщо у нього природне походження. Просто на певному етапі виникли мутації і він отримав велику ступінь хвороботворності.

"Щодо того, чи лабораторний цей штам - поки вся наукова література говорить, що ні. Але вже реальні дані про вірус будуть не раніше ніж до кінця року", - відзначила фахівець.

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