Экс-кандидат от "Евросолидарности" оправдывает убийства мирных украинцев россиянами, партия не реагирует

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда погибает их какое-то количество, я спрашиваю - у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" - процитировал блогер сообщение Батюкова в Facebook.

Эксперт отметил, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызвала у него возмущение, потому что за несколько дней скандала от них не было никакой реакции на заявление коллеги.

"Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей россиянами, а Порошенко поддержал его своим молчанием. Поддержал, несмотря на то, что его старший сын - экс-депутат Алексей Порошенко - даже был оштрафован за неявку в ТЦК, не оплатил штраф, в результате чего исполнительная служба арестовала его имущество", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 30 января сообщалось, что экс-нардеп, сын пятого президента Украины Алексей Порошенко фактически подтвердил нарушение им закона о мобилизации, оплатив штраф за игнорирование повесток в ТЦК.