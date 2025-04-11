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Экс-кандидат от "Евросолидарности" оправдывает убийства мирных украинцев россиянами, партия не реагирует

Пятница 11 апреля 2025 18:39
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Экс-кандидат от "Евросолидарности" оправдывает убийства мирных украинцев россиянами, партия не реагирует Экс-кандидат от "Евросолидарности" оправдывает убийства мирных украинцев россиянами (фото: facebook com)
Автор: Александр Мороз

Бывший кандидат в депутаты от партии "Европейская солидарность" Андрей Батюков публично заявил, что ему не жаль гражданских украинцев, которых убили российские оккупанты, если среди их родственников нет военнослужащих. Лидер партии, нардеп Петр Порошенко и партия не осудили и не прокомментировали слова соратника.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на политического эксперта, который обратил внимание на сообщение Батюкова в соцсетях.

"Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда погибает их какое-то количество, я спрашиваю - у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?" - процитировал блогер сообщение Батюкова в Facebook.

Эксперт отметил, что позиция Порошенко и его партии по этому поводу вызвала у него возмущение, потому что за несколько дней скандала от них не было никакой реакции на заявление коллеги.

"Представитель "Евросолидарности" выступил за убийство украинцев и их детей россиянами, а Порошенко поддержал его своим молчанием. Поддержал, несмотря на то, что его старший сын - экс-депутат Алексей Порошенко - даже был оштрафован за неявку в ТЦК, не оплатил штраф, в результате чего исполнительная служба арестовала его имущество", - подчеркнул эксперт.

Напомним, 30 января сообщалось, что экс-нардеп, сын пятого президента Украины Алексей Порошенко фактически подтвердил нарушение им закона о мобилизации, оплатив штраф за игнорирование повесток в ТЦК.

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Европейская солидарность
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