Экшн, драмы и жуткие триллеры: 8 свежих фильмов, которые вас поразят

"В затерянных землях" (In the Lost Lands)

Представьте мир, который не просто оказался на грани Апокалипсиса, а уже там. Магия, монстры и опасность - во всем этом пытается выжить последняя цитадель, которой правит молодая королева. Но сможет ли главная героиня преодолеть все препятствия и спастись?

"Фонтан молодости" (Fountain of Youth)

Интересный и новый детектив расскажет о родных брате и сестре, которые решили найти "Фонтан молодости". Конечно, это приключение трудно назвать легким. Кроме этого, главные герои столкнутся с кучей проблем и окажутся перед непростым выбором. Сюжет действительно необычный и затягивает почти сразу.

"Вурдалак" (Wolf Man)

Главный герой возвращается в дом своего отца с женой и дочерью. Сначала ночные звуки кажутся чем-то обычным, но впоследствии начинается настоящий ужас. Неизвестный зверь атакует семью, а мужчина превращается в оборотня. Их дом становится ловушкой, а Блейк - собственным кошмаром.

"Новокаин" (Novocaine)

Спокойный банковский работник с редкой болезнью, из-за которой не чувствует боли, окажется в эпицентре опасных приключений. Драки, опасные прыжки и моменты body-horror сочетаются с тонким юмором и неожиданной эмоциональной глубиной. Фаны слэшеров и экшна точно заценят!

Также смотрите:

"Большая двадцатка" (G20)

"Электрический штат" (The Electric State)

"Список мечтаний" (The Life List)