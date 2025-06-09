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Экшн, драмы и жуткие триллеры: 8 свежих фильмов, которые вас поразят

Понедельник 09 июня 2025 19:49
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Экшн, драмы и жуткие триллеры: 8 свежих фильмов, которые вас поразят Новые фильмы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы ищете интересные фильмы на вечер и хотите посмотреть что-то свежее и действительно классное - обратите внимание на новинки 2025 года. Уже вышло немало хороших вариантов, которые не разочаруют.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 8 новых фильмов, с которыми вечер не будет скучным, а сюжеты действительно впечатлят.

"В затерянных землях" (In the Lost Lands)

Представьте мир, который не просто оказался на грани Апокалипсиса, а уже там. Магия, монстры и опасность - во всем этом пытается выжить последняя цитадель, которой правит молодая королева. Но сможет ли главная героиня преодолеть все препятствия и спастись?

"Фонтан молодости" (Fountain of Youth)

Интересный и новый детектив расскажет о родных брате и сестре, которые решили найти "Фонтан молодости". Конечно, это приключение трудно назвать легким. Кроме этого, главные герои столкнутся с кучей проблем и окажутся перед непростым выбором. Сюжет действительно необычный и затягивает почти сразу.

"Вурдалак" (Wolf Man)

Главный герой возвращается в дом своего отца с женой и дочерью. Сначала ночные звуки кажутся чем-то обычным, но впоследствии начинается настоящий ужас. Неизвестный зверь атакует семью, а мужчина превращается в оборотня. Их дом становится ловушкой, а Блейк - собственным кошмаром.

"Новокаин" (Novocaine)

Спокойный банковский работник с редкой болезнью, из-за которой не чувствует боли, окажется в эпицентре опасных приключений. Драки, опасные прыжки и моменты body-horror сочетаются с тонким юмором и неожиданной эмоциональной глубиной. Фаны слэшеров и экшна точно заценят!

Также смотрите:

  • "Большая двадцатка" (G20)

  • "Электрический штат" (The Electric State)

  • "Список мечтаний" (The Life List)

  • "Вне юрисдикции" (exterritorial)

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