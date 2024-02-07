Экс-жена Остапчука вспомнила свою модельную карьеру и показала себя 18-летнюю (фото)
Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась фанам, что в детстве строила модельную карьеру. Соответствующими фотографиями она поделилась в своих соцсетях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогерши.
Кристина Горняк показала себя в юности
Так, экс-избранница шоумена показала фото, которые в рамке висят на стене в доме ее мамы.
На одном из кадров 14-летняя Кристина позировала в белом платье и розовом венке.
На других фото уже 18-летняя звезда изображена на розовом фоне в белой футболке и джинсах с ярким макияжем и распущенными волосами.
Кристина Горняк в юности (фото: instagram.com/kristygor)
"Это у мамы мой "иконостас". Здесь мне 14 лет. А эти фото, это я уже в Киеве жили и работала как фотомодель, и скажу я вам, нормально зарабатывала себе. Немножко попухша здесь, потому что мне здесь 18", - написала Кристина.
А вот сумму, которую Горняк зарабатывала благодаря участию в фотосессиях, она называть не стала.
Недавно экс-жена Остапчука рассекретила, сколько денег тратит в месяц.
Также блогерша отреагировала на хейт, что она до сих пор не родила ребенка.