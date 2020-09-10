Є містичний слід: екс-дружина Віктора Павлика знайшла нову причину смерті сина

Син Віктора Палика помер у віці 21 року від онкологічного захворювання. Його мати і колишня дружина артиста Лора Созаєва досі не може відійти від смерті дитини і міркує в соцмережах на тему втрати. Цього разу жінка написала, що все не випадково і вона бачить містичний слід у смерті її сина.

Созаєва порівнює числа народження і смерті близьких людей.

"От думаю, як ми мало знаємо ! Моя мама народилася 12 числа, а померла 15. А тато народився 15, а помер 12. Мій син захворів у серпні і помер у серпні. Народився 7 числа, і помер 7 числа. В хоспіс привезли його 8 числа, і вивезли 8 числа. Йому йшов 22 рік і місце на кладовищі 22", - написала екс-дружина Павлика в Facebook.

Созаєва запитала у підписників, чи був у них подібний збіг і, що вони думають з цього приводу.

Лора. Батько 36 року. Жив у кв №6. Помер у 6 місяці. Місце на кладовищі 6 сектор, 6 ряд. Миронівка. Київської області. Ось і вір після цього в містику.

Так. Було. Моя мама народилася взимку і померла. Є пісня Малежика, одна зима мені подарувала тебе, інша зима забрала...

Моя бабуся народилася 3 серпня і померла 3 серпня.

Мій батько помер на 10 років моєї старшої дочки, батько чоловіка: на 10 - річчя молодшого сина. Я вже числа цього боюся. Ну, далі теж... За свекрухи 9 днів на день народження доньки, 40 днів: сина...

Нагадаємо, що син українського артиста Віктора Павліка помер 7 серпня. Хлопцеві був всього 21 рік і останні два роки він боровся з саркомою хребта.

Як ми повідомляли, Катерина Репяхова повідомила фанатам про те, що її весілля з Віктором Павліком скасовано. Вона звернулася до шанувальників і пояснила, чому було прийнято таке рішення.