Екс-"ВІА Гра" знялася топлес в колготках: спокусливе фото

Віра Брежнєва розбурхала фанатів гарячим фото
Віра Брежнєва показала Instagram спокусливе фото. Екс-"ВІА Гра" позує в капронових панчохах і туфлях-човниках на високому каблуці шпильці. При цьому українська співачка без бюстгальтера.
На знімку, зробленому в рамках фотосесії для журналу Vogue, дружина продюсера Костянтина Меладзе присіла, трохи відсунувши одну ногу і склавши руки між ногами так, щоб закрити груди. На талії Віри видно чорну смужку - гумку панчіх.
Віра Брежнєва показала гаряче фото (фото: instagram.com/ververa)
Також Віра Брежнєва розповіла про свої стосунки з чоловіком.
"Мій чоловік каже, що найкрасивішою я буваю з ранку, коли у мене розпатлане волосся і немає ні грама косметики. Йому подобається, коли ми наодинці і я без одягу, і його зовсім не хвилює, чи є у мене кубики преса", - написала вона.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Брежнєва розповіла, що нещодавно Меладзе надіслав одне її фото з підписом: "Це фото треба послати в космос. Щоб інопланетяни відразу полюбили людей..."
"Після таких слів я дійсно відчуваю себе найгарнішою на світі, і не важливо, є у мене зморшки чи ні", - підкреслила Віра.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)