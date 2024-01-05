Экс-участник "Квартала 95" рассказал о смерти родного человека

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт рассказал о смерти родного человека.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.
Так, экс-бойфренд актрисы сообщил, что у него не стало бабушки. Она скончалась в возрасте 78 лет.
По словам Эллерта, женщина страдала от деменции.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
"Моя бабушка умерла. В 78 лет выходит… Последние четыре года из-за деменции ничего не помнила. На ее сон ушло 22 года. Прощай, Ба", - написал Александр.
Также он призвал фанов ценить своих близких.
Комментарии к публикации бывший Мишиной решил отключить.
После 24 февраля 2022 года Эллерт уехал за границу, из-за чего его захейтили украинцы и начали расспрашивать, как ему удалось покинуть Украину во время военного положения, ведь это незаконно.
Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Александр объяснил, что сделал это официально. А Министерство культуры, "Квартал 95", президент не имеет никакого отношения к его выезду.
Сейчас мужчина живет в США, где открыл бизнес по продаже спичек премиум сегмента, сделанных вручную из "уникального дерева" в Перу.
Недавно мы писали, что в Киеве умер бывший глава Верховной Рады Александр Ткаченко.
Также дочь Матвиенко обнародовала последнее аудиосообщение мамы.