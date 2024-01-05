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Экс-участник "Квартала 95" рассказал о смерти родного человека

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший сценарист студии "Квартал 95" и победитель "Холостячки" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт рассказал о смерти родного человека.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram шоумена.

Подробности

Так, экс-бойфренд актрисы сообщил, что у него не стало бабушки. Она скончалась в возрасте 78 лет.

По словам Эллерта, женщина страдала от деменции.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

"Моя бабушка умерла. В 78 лет выходит… Последние четыре года из-за деменции ничего не помнила. На ее сон ушло 22 года. Прощай, Ба", - написал Александр.

Также он призвал фанов ценить своих близких.

Комментарии к публикации бывший Мишиной решил отключить.

Где сейчас шоумен

После 24 февраля 2022 года Эллерт уехал за границу, из-за чего его захейтили украинцы и начали расспрашивать, как ему удалось покинуть Украину во время военного положения, ведь это незаконно.

Александр Эллерт (фото: instagram.com/ellert_a)

Александр объяснил, что сделал это официально. А Министерство культуры, "Квартал 95", президент не имеет никакого отношения к его выезду.

Сейчас мужчина живет в США, где открыл бизнес по продаже спичек премиум сегмента, сделанных вручную из "уникального дерева" в Перу.

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95-й квартал