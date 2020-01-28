Екс-нардепа Чорновол силою виволокли з ДБР: пошкодили ногу (відео)

Тетяну Чорновол, колишнього депутата Верховної Ради від партії "Народний фронт", силою вивели з брифінгу Державного бюро розслідувань, який проводив новопризначений заступник директора - Олександр Бабіков. Відео розмістив "5 канал" на YouTube.

За деякими даними 40-річна Чорновол принесла Бабікову повідомлення про злочин і намагалася вручити йому. У результаті екс-нардепа і журналістку вигнали з заходу.

Повідомляється також, що до Чорновол ще до початку брифінгу підійшла охорона і запитала, як вона пройшла в зал. Екс-депутат відповіла, що вона потерпіла на Майдані. А коли захід розпочався, її силою виштовхали у двері, що знаходиться за її спиною.

Сама ж Чорновол каже, що вона лише хотіла поставити питання про хід деяких розслідувань. Крім того, вона сказала, що до неї застосували грубу фізичну силу.

"Мені ногу пошкодили", - сказала Чорновіл.

Тетяну Чорновол силою вивели з ДБР (відео: YouTube/5 канал)

Варто відзначити, що перший заступник директора ДБР Олександр Бабіков має досить скандальну славу Останні два роки він працював в адвокатській фірмі яка колись захищала Віктора Януковича.