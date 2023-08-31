Экс-нардеп сравнил женщин-"копов" с проститутками после нападения на патрульную в Днепре

Стрельба в Днепре не оставила равнодушным ни одного украинца и большинство граждан сошлись на том, что патрульные поступили правильно, потому что неадекватный и пьяный водитель представлял опасность не только для полицейских, но и всех людей вокруг.

Но есть и другое мнение. Некоторые считают, что полиция превысила свои полномочия и не должна была применять оружие.

Но все негативные сообщения превзошел экс-нардеп Павел Кириленко. В своем посте он раскритиковал переформатирование национальной полиции, а после - сравнил женщин-патрульных с проститутками.

"Возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары - мужчины и женщины. Все как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины - Kinder, Küche, Kirche Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какая такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу...", - пишет Кириленко на своей странице в Facebook.

И он добавил, что патрульный открыл огонь исключительно, чтобы похвастаться перед своей напарницей.

"Подумайте, что этот недоумок полицейский открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной, потому что такова природа человека, такими нас создал Бог. И никакие левые дегенераты этого не изменят..." – пишет экс-нардеп.

Напоследок Кириленко попросил вернуть "ментов времени кучмы-януковича и преступности станет в разы меньше, а справедливости больше".

Отреагировать спокойно на такие высказывания украинцы, конечно, не смогли. И на экс-нардепа высыпалось немало гнева граждан. Он даже закрыл комментарии к своему посту. Но кое-что сохранилось:

Павел, может вам в монастырь податься с таким мировоззрением?

Какое же кончено!

Я не понял, то по вашему женщина-коп не может выписать штраф физически более крепкому лицу?

Вот дурак. Как таковой проскочил в ВР? Сплошные стереотипы, к тому же грязные мысли.

Какая же ты конченая тварь. Падаль, не забывай, что если место женщины - кухня, то место мужчины - завод или война. И еще при этом мужчина должен 100% обеспечивать жену и детей. А ты пристроил свою жопу в мягкое удобное кресло и живешь на украденные у народа средства, а не бегаешь с автоматом родину защищать. Ты просто гнусное создание.

Открытый сексизм

В Раде женщины-депутаты тоже вам нужны, чтобы были вместо проституток? Ты тупое быдло, а не депутат.

Это вы судите по себе? Вы себе напарницу вероятно и выбирали для этого?

Как вы с таким мнением депутатом стали вообще? У вас же в голове насрано.

Вы отсталый пещерный дядя!

Кстати, словосочетание "Kinder, Küche, Kirche" слышала только от тех мужчин с неадекватным поведением, на которых без слез не посмотришь, и мало кто из женщин при здравом уме на них вообще посмотрит и вряд ли захочет идти на Küche что-нибудь готовить для них, а если кто-то захочет родить от них kinder - будет вообще за счастье.

Справка:

Павел Кириленко родился в 1976 году в Одессе. Глава Одесской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода". По образованию - историк. С 90-х годов был активистом. Несколько лет занимался педагогической деятельностью.

С 2005 года стал работать в бизнес-структурах, в 2012 – избрался народным депутатом в Верховную Раду. Полномочия прекратились в 2014 году. Женат, имеет семью.