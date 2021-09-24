Екс-чоловік Ані Лорак одружується на молодій пишногрудій брюнетці: гарячі фото

Хоча дівчина і не показала обличчя коханого, а тільки його руку, в ЗМІ пишуть, що Мурат зробив Лілії пропозицію.

Скріншот

Що відомо про Лілію та її стосунки з Муратом Налчаджіоглу

Лілії 26 років, вона живе в Києві, працює візажистом, навчає мистецтву make-up. У дівчини є дочка від попередніх стосунків.

Вона почала зустрічатися з Муратом Налчаджіоглу влітку 2020-го і часто публікувала спільні знімки з 43-річним турецьким бізнесменом.

Новий, 2021-й рік пара закоханих провела разом у Туреччині, хвалячись кадрами з відпочинку. Але незабаром після цього дівчина почистила свою сторінку від фото з Муратом. Пішли чутки, що пара розлучилася. Але судячи з усього, вони вирішили просто не афішувати свої взаємини, дотримуючись принципу, що щастя любить тишу.

Тепер же закохані приймають привітання з заручинами.

На своїй сторінці в Instagram дівчина любить хвалитися розкішними формами і ідеальним обличчям - втім видно, що і тут не обійшлося без "улучшайзінга".

Фото: Лілія, наречена Мурата Налчаджіоглу (instagram.com/__l_i_l_i_a___/)

Нагадаємо, що Ані Лорак офіційно розлучилася з турецьким бізнесменом на початку 2019-го року. Але стосунки вони розірвали ще раніше - співачка переїхала жити і працювати в Москву, тоді як Мурат залишився в Києві. Вони виховують 10-річну доньку Софію.