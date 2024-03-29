Экс-возлюбленная легендарного американского рэпера обвинила его в изнасиловании: он ответил

Детали скандала

37-летняя Дафна Джой обратилась к исполнителю в своих соцсетях.

"Кертис Джеймс Джексон. Для тебя все шутка, пока это не угрожает твоей безопасности. Именно это и происходит сейчас. Ты приносишь в жизнь людей хаос и безумие. Мы переехали в Нью-Йорк, чтобы ты мог проводить время со своим сыном, а ты виделся с ним 10 раз за два года, хотя мы жили в нескольких километрах", - написала бывшая партнерша рэпера.

Дафна Джой (фото: instagram.com/daphnejoy)

Также она заявила, что ей "надоело поддерживать его образ для их сына".

"Давай сфокусируемся на том зле, которое ты мне причинил, когда насиловал меня и применял ко мне физическое насилие. Ты больше не сможешь меня подавлять. Ты окончательно разрушил мои надежды на то, что ты можешь стать отцом нашей семьи. Ты разбил наши сердца в последний раз", - добавила она.

50 Cent ответил

Представители рэпера представили публичное заявление артиста.

"Обвинения, выдвинутые в суде по делу, связанному с Дафной Джой, матерью моего двенадцатилетнего ребенка, заставили меня принять все необходимые юридические меры для защиты моего сына Сайра. Ложные и необоснованные обвинения Дафны Джой явно являются реакцией на мое решение получить полную опеку над моим сыном. Его безопасность - мой главный приоритет", - написал артист.

50 Cent (фото: instagram.com/50cent)

Отметим, что исполнитель обратился в суд с запросом о полном опекунстве над своим ребенком после того, как имя его бывшей партнерши было упомянуто в иске продюсера Родни Джонса против Шона Комбса, которого обвинили в сутенерстве и насилии.

Джой также была названа среди тех, кто, по словам истца, мог получать финансовую компенсацию за сексуальные услуги от основателя Bad Boy Records. В ответ Дафна Джой отвергла обвинения, называя их "лживой клеветой".

Напомним, Джой и Джексон были вместе с 2011 по 2012 год, у них есть 11-летний сын Сир. Исполнитель также имеет 26-летнего сына Маркиз от экс-возлюбленной Шаниквы Томпкинс.