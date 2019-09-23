Екс-депутат побив людину та погрожував вбити друга Гандзюк: всі подробиці (фото)

У Херсонській області колишній депутат від БПП Євген Рищук побив депутата Олешківської районної ради Романа Чухалова. Деталі події повідомили на своїй сторінці в Facebook Масі Найєм та Олександр Власов.

Екс-депутат Євген Рищук перебував у стані алкогольного сп'яніння. У ніч на понеділок, 23 вересня, він напав на Романа Чухалова, а також погрожував вбити друга Катерини Гандзюк, який проживає в Херсоні. Інцидент стався на святкуванні дня села Праві Саги.

Фото: facebook.com/vlasov.oleksandr

Олександр Власов, депутат з Херсона, повідомив, що йому зателефонували опівночі й розповіли про масове побоїще, яке відбулося в селищі Праві Саги.

"На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і посеред танцполу Рищук. На місці вже швидка, в якій Роман (Чухалов) зі слідами побоїв. Конфлікт між Чухаловим і Рищуком почався ще навесні 2018 року, коли Рищук збивав більшість з депутатів у Олешковській райраді. Це йому потрібно було, щоб через депутатів вирішувати свої справи з відмивання бюджетних коштів. Роман на той момент працював з дружиною в УВС і він відмовився від пропозиції Рищука", - пояснив Власов.

Скріншот поста (facebook.com/vlasov.oleksandr)

Як повідомили в поліції, Романа Чухалова під час свята Євген Рищук вдарив в обличчя і за даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Пізніше Рищук дав коментар для видання "Українська правда" і повідомив, що Чухалов був сам у всьому винен.

"Роман Чухалов був найнятий міськвиконкомом. Йому заплатили гроші, він повинен був крутити музику. Прийшли люди і скаржаться, що Рома Чухалов сказав, що він не буде крутити музику, якщо 500 гривень за годину йому додатково в руки не дадуть. Я до нього підійшов, запитав просто: Роман, тобі вже все сплачено, чого ти хочеш. Він був вже добряче напідпитку, він у лікарні вчора був – там, я думаю, підтвердять, що він був п'яний. Він почав розмовляти матом. І він на мене накинувся. Я впав, є свідки", - заявив екс-нардеп.

На питання, як сталася бійка, Рищук сказав, що він впав, і йому шукали півгодини окуляри, які він впустив. Всі звинувачення він назвав провокацією і наголосив, що написав заяву в поліцію на Чухалова. Крім того, він звинувачує його в нападі, а також у вимаганні.