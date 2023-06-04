RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-муж Ани Лорак женился на пышногрудой красавице-брюнетке: фото со свадьбы

Мурат Налчаджиоглу с невестой Лилией (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Светлана Мащенко

45-летний экс-супруг Анни Лорак Мурат Налчаджиоглу 3 июня женился на своей невесте, пышногрудой брюнетке, 28-летней Лилии. Пара сказала свои "да" в роскошных апартаментах в Конча-Заспе и уже поделилась первыми счастливыми фото.

Смотрите ниже в материале Styler, как это было.

Молодожены с удовольствием публикуют фотографии и светятся счастьем

Мурат выбрал голубой костюм-тройку, а красавица невеста была одета в белоснежное платье-рыбку с обнаженными плечами и пикантным вырезом, который подчеркнул ее прелести.

Волосы Лилия собрала в аристократический пучок, а в руках держала букет из крупных белых цветов.

Пара устроила свадьбу на одной из загородных резиденций в Конча-Заспе.

Скриншоты: instagram.com/muratnalca

Что известно о невесте

С Лилией они начали встречаться летом 2020 года. В это время Мурат начал публиковать общие фото с девушкой. Они обручились еще в сентябре 2021, но до свадьбы дело дошло только сейчас.

Экс-супруг Ани Лорак выглядит счастливым в новых отношениях (фото: instagram.com/muratnalca)

Лилия - визажист из Киева, обучает искусству make-up. У девушки есть дочь от предыдущих отношений.

Мурат с Лилией и дочерьми (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

С Ани Лорак Мурат официально развелся в начале 2019-го года. Но отношения они разорвали еще раньше - певица переехала жить и работать в Москву, тогда как Мурат остался в Киеве. Они воспитывают 12-летнюю дочь Софию.

Тем временем Ани Лорак продолжает играть в "наивную овечку". Недавно она засветилась на циничном видео в день смерти украинских детей от российских ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ани ЛоракМурат НалчаджиоглуВесілля