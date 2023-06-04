Экс-муж Ани Лорак женился на пышногрудой красавице-брюнетке: фото со свадьбы

Молодожены с удовольствием публикуют фотографии и светятся счастьем

Мурат выбрал голубой костюм-тройку, а красавица невеста была одета в белоснежное платье-рыбку с обнаженными плечами и пикантным вырезом, который подчеркнул ее прелести.

Волосы Лилия собрала в аристократический пучок, а в руках держала букет из крупных белых цветов.

Пара устроила свадьбу на одной из загородных резиденций в Конча-Заспе.

Скриншоты: instagram.com/muratnalca

Что известно о невесте

С Лилией они начали встречаться летом 2020 года. В это время Мурат начал публиковать общие фото с девушкой. Они обручились еще в сентябре 2021, но до свадьбы дело дошло только сейчас.

Экс-супруг Ани Лорак выглядит счастливым в новых отношениях (фото: instagram.com/muratnalca)

Лилия - визажист из Киева, обучает искусству make-up. У девушки есть дочь от предыдущих отношений.

Мурат с Лилией и дочерьми (фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___)

С Ани Лорак Мурат официально развелся в начале 2019-го года. Но отношения они разорвали еще раньше - певица переехала жить и работать в Москву, тогда как Мурат остался в Киеве. Они воспитывают 12-летнюю дочь Софию.