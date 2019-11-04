Екс-чемпіон з боксу загинув у жахливій ДТП: момент зняли камери

Відомий боксер з Аргентини Леонардо "Піт" Гонсалес, який залишив професійний ринг в 2013 році, помер у жахливій ДТП - він знаходився на пасажирському сидінні в салоні автомобіля, який на величезній швидкості врізався в ліхтарний стовп. За кермом машини знаходився друг спортсмена, і зараз чоловік госпіталізований у важкому стані. Про це передає видання Infobae.

Момент аварії був зафіксований камерами спостереження, після чого кадри розійшлися в мережі.

Трагедія сталася в Пачеко в неділю рано вранці. Як видно на відео, авто, в якому їхав 44-річний екс-боксер, втратило управління, вдарилося в знак, а потім в освітлювальну колону біля входу в Національний технологічний університет ім. Генерала Пачеко.

В результаті пригоди автомобіль буквально склався навпіл.

Леонардо Хав'єр Гонсалес загинув миттєво.

Фото: Леонардо "Піт" Гонсалес

Леонардо "Піт" Гонсалес народився 1 грудня 1974 року в провінції Буенос-Айрес Тигрі. Він був професіоналом з 1995 по 2013 рік, і в загальній складності взяв участь в 20 боях (104 раунду). 13 з них виграв нокаутом в 5 зазнав поразки.

Професійний дебют в суперважкій вазі відбувся 8 грудня 1995 року з перемогою нокаутом над аргентинцем Агустіном Альберто Корсо. Після ще семи перемог (4 нокаутом) 24 травня 1997 року почалася перша битва за титул WBO Latino (Всесвітня боксерська організація) проти колумбійця Бринатті Маккілона, яка завершилася для "Піта" перемогою за очками.

Після двох поразок і пари перемог у Гонсалеса з'явилася нова можливість завоювати пояс WBC Hispanic в напівважкій вазі (World Boxing Council). Бій з іспанцем Роберто Домінгесом закінчився поразкою. В останній раз, коли "Піт" вийшов на професійний ринг, став поєдинок з Освальдо Антоніо Диісом 21 грудня 2013 року, в якому Леонардо здобув перемогу, після чого вийшов на пенсію.

Боксер Леонардо Хав'єр Гонсалес загинув у ДТП (Відео: YouTube / SMnoticias)