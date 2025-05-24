Экономить - не выход. Как сломать токсичную установку о деньгах за 4 шага

Экономия не спасает, а затягивает в еще более глубокий минус. Многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда, несмотря на все усилия сократить расходы, денег все равно не хватает. Мы отказываемся от удовольствий, уменьшаем ежедневные расходы до минимума - но результата нет. В чем же причина?

Финансовый эксперт Ольга Ковальчук объясняет читателям РБК-Украина (проект Styler), как чрезмерная экономия формирует токсичные установки о дефиците, и что на самом деле нужно изменить в своем подходе к доходам и расходам.

Как правильно управлять доходами?

Экономия часто вызывает стресс. Стоит понимать, что сосредотачиваясь на поисках самых дешевых вариантов, мы тратим свою энергию, вместо того чтобы сосредоточиться на приумножении доходов.

Настраиваясь на экономию, мы фактически выбираем худшие варианты, однако на самом деле это способствует лишь ухудшению ситуации, а не ее развитию.

Таким образом мы подсознательно снижаем уровень собственной жизни. Вместо того чтобы искать новые возможности для повышения дохода, мы фокусируемся на дешевизне.

Стратегия управления финансами

Независимо от уровня дохода стоит научиться правильно его распределять. Поэтому это и есть основная стратегия - финансовая грамотность и управление деньгами.

Нужно запомнить одно правило: доход - расходы = остаток. Это означает, что всегда нужно оставлять часть денег и тратить меньше, чем зарабатываешь.

Часто рост доходов сопровождается увеличением расходов, поэтому если не контролировать свои финансы, можно оказаться в ситуации, когда доходы уменьшаются, а расходы остаются высокими.

Как управлять своими деньгами и повышать доход?

Если мы внимательно пересмотрим собственные расходы, то поймем на чем можно сэкономить без потери качества жизни. Поэтому прежде всего расходы нужно не сокращать, а просто переосмыслить. Например, меньше тратить на вредные привычки или ненужные покупки. Это формирует финансовое сознание, которое помогает видеть новые возможности.

Когда мы начинаем правильно управлять своими деньгами, то автоматически появляются и новые идеи для увеличения доходов. И наоборот - полностью не контролируя финансы, все попытки расширить свои возможности будут не эффективными.

Уже прямо сейчас можно сделать три простых шага для повышения дохода. Первый - понять, откуда приходят деньги и куда они уходят. Далее - оценить новые источники дохода. И напоследок стоит начать формировать инвестиционный портфель уже сегодня.

Ольга Ковальчук (фото предоставлено экспертом)

Почему экономия - не вариант?

Если человек стремится к финансовой свободе, ему нужно следовать формуле: доход - расходы - инвестиции (10%) = финансовая безопасность.

Важно не просто экономить, а правильно распоряжаться деньгами и рассматривать варианты инвестирования. Это могут быть: криптовалюта, золото и банковские металлы, фондовые рынки, недвижимость (например, апартаменты в Буковеле) или бизнес.

Даже если инвестиционный доход сначала небольшой, он все равно создает дополнительные финансовые потоки. Это значительно эффективнее, чем бездумное расходование денег на ненужные вещи.