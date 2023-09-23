Экономист рассказал, как купить телефон дешевле, чем он стоит: рабочие способы

Не всем людям "по карману" приобрести новую технику, поэтому кое-кто ищет кредитные варианты. Однако сэкономить деньги помогут простые советы.

Об этом РБК-Украина (проект Styler) рассказал экономист и коммерческий директор компании Breezy, которая работает в области электроники, Виталий Сомов.

Что поможет сэкономить деньги

По словам эксперта, есть несколько простых, действенных и в то же время экологических способов сэкономить на покупке гаджетов и таким образом уменьшить растраты.

Первое, советует Сомов, покупать технику б/у вместо новой. В США и Европе покупка б/у гаджетов является трендом, который постепенно распространяется и в Украине.

Поэтому есть магазины, специализирующиеся на продаже восстановленной техники, то есть девайсов, которые тщательно протестировали и заменили неисправные части и лишили косметических недостатков.

Такая техника полностью в рабочем состоянии и продается с гарантией до года. Стоят такие гаджеты в среднем на 30% меньше новых, а на отдельные модели разница в цене может составлять до 60%.

Как старой техникой "расплатиться" за новую

Второй способ сбережения - использовать старую технику для оплаты за новую. Таковой сервис именуется Trade-in. Мало кто знает о такой возможности, но она работает в большинстве серьезных магазинов электроники: Rozetka, iOn, Comfy, Фокстрот и т. д.

Для того, чтобы воспользоваться Trade-in, сначала необходимо принести свой старый гаджет в один из магазинов, предоставляющих такую услугу. Там консультант оценит устройство и назовет цену, которую можно использовать для оплаты новой техники.

Важно, что можно сдавать неограниченное количество гаджетов и оплатить до 99% стоимости покупки.

"Оба эти способа помогут сэкономить средства - и сделать это с пользой для окружающей среды. Ведь использование б/у техники имеет значительно более низкий углеродный след, по сравнению с новой. А Trade-In уменьшает количество токсичных электронных отходов", - добавил Виталий.

Какие привычки вредят телефону

Оставлять телефон на солнце

Воздействие солнца может привести к тому, что батарея очень быстро разрядится. А если телефон дольше оставлять на солнце, это еще больше нагружает батарею. Со временем аккумулятор может потерять способность заряжаться.

Чрезмерная зарядка батареи

Чрезмерная зарядка может привести к перегреву и уменьшению продолжительности батареи.

Избегайте выхода телефона из строя до 0%. Это равно полному разряду, который является самым большим стрессом для аккумулятора, поскольку он работает быстрее.

Оставляете телефон под подушкой

Многие люди имеют привычку держать телефон под подушкой, чтобы его было легче достать. Однако во время зарядки телефон выделяет тепло, которое необходимо рассеивать, чтобы защитить телефон от перегрева.

Однако когда мобильный телефон кладется под подушку, он больше не может рассеивать тепло и становится чрезвычайно горячим.