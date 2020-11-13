Доктор Комаровський жорстко висловився про "карантин вихідного дня"

Педіатр, в минулому дитячий реаніматолог та інфекціоніст Євген Комаровський прокоментував рішення місцевих властей деяких міст не вводити "карантин вихідного дня". На його думку, чиновники стоять перед складним вибором – зберегти здоров'я людей завдяки заборонам або завдяки збереженню економіки, адже від неї залежить не менше життів. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

Комаровський висловив думку про те, що більша частина всіх рішень, стосовно коронавіруса, більше пов'язані з політикою, ніж з медициною.

"У будь-якому випадку з чим ми зіткнулися точно? Ми зіткнулися з тим, що всі коронавірусні рішення – вони не медичні, вони політичні", - заявив доктор.

Розвиваючи цю думку, лікар підкреслив, що у місцевої влади є два варіанти дій, проте вибрати між ними двома – непросто.

"Кожна людина... Уяви: ти мер, у тебе є два варіанти дій – закрутити гайки та розкрутити гайки. Якщо ти закрутиш гайки, ти ніколи не будеш винен. Ніколи. Ти закрутив гайки, ти все закрив, люди мруть, як мухи, але "я зробив все, що міг". Ти розкрутив гайки – кожен, хто помер, тому помер, що ти розкрутив. Тому ніхто не хоче брати на себе відповідальність", – наголошує лікар.

Проте влада також несе відповідальність за економіку, яка впливає на життя людей.

"Тут і виходить, що на одній чаші ваг економіка, а з економікою пов'язані тисячі, десятки, сотні тисяч людських життів. Економіка – це теж життя. І ось зараз нам треба обирати", – вважає Комаровський.

Варто відзначити, що раніше Комаровський розповів найголовніше про профілактику коронавіруса. Медик підкреслив, що виникнення хвороби у здорової людини залежить від трьох факторів.

Раніше ми писали про те, що в деяких українських містах люди стали бунтувати проти "карантину вихідного дня". Свій протест у вигляді відмови слідувати вказівкам Кабміну висловили й мери міст.