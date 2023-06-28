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Экологи сделали прогноз, восстановится ли уровень воды в Каховском водохранилище после теракта россиян

Что будет с Каховским водохранилищем (фото: facebook.com/IosypenkoIgoroficill)
Автор: Юлия Гаюк

После подрыва армией РФ Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал до минимального. При этом есть предположение, что бывший водоем электростанции превратится в реку.

Такое мнение высказали ученые НАН Украины.

Европейское космическое агентство предоставило ученым Украинского гидрометеорологического института спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища.

Специальные фотографии позволяют отделить площади, залитые водой, от суши, с высокой степенью точности. Имея эти данные, исследователи заметили, что на месте Каховского водохранилища многочисленные мелкие и большие водоемы.

Все оставшиеся источники воды на месте Каховского водохранилища (фото: nas.gov.ua)

Меньшие не стоит учитывать, поскольку они никак не соединены с другими водоемами и руслом Днепра, поэтому быстро пересохнут.

Однако большие водоемы соединенные с основным руслом или с проливами, то есть эти остатки водохранилища являются более глубокими.

Если оцифровать эти относительно большие водоемы, а также те из них, которые имеют сообщение с руслом реки, можно сосчитать их площадь. По состоянию на 20 июня она составляет 509,23 квадратных километра - примерно 6% площади водохранилища.

Это, конечно, в разы меньшая территория, чем занимало водохранилище, однако мы наблюдаем формирование, а точнее, восстановление русла Днепра, убеждены в НАН.

Фиолетовым выделено русло реки Днепр, наполняемое водой (фото: nas.gov.ua)

Ученые отмечают, что большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный - снова будет наполняться водой.

Те 6% площади, занятой руслом, определенным образом указывает на остаточные характеристики водохранилища. В итоге формирование четкого русла говорит об образовании реки на месте Каховского водохранилища.

Ранее мы рассказывали, что на дне Каховской ГЭС была найдена козацкая церковь.

Смотрите также, как выглядит заповедное урочище Вырва после теракта на ГЭС.

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Каховская ГЭСКаховське водосховищеНАН Украины