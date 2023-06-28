Экологи сделали прогноз, восстановится ли уровень воды в Каховском водохранилище после теракта россиян

После подрыва армией РФ Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал до минимального. При этом есть предположение, что бывший водоем электростанции превратится в реку.
Такое мнение высказали ученые НАН Украины.
Европейское космическое агентство предоставило ученым Украинского гидрометеорологического института спектрозональные снимки территории Каховского водохранилища.
Специальные фотографии позволяют отделить площади, залитые водой, от суши, с высокой степенью точности. Имея эти данные, исследователи заметили, что на месте Каховского водохранилища многочисленные мелкие и большие водоемы.
Все оставшиеся источники воды на месте Каховского водохранилища (фото: nas.gov.ua)
Меньшие не стоит учитывать, поскольку они никак не соединены с другими водоемами и руслом Днепра, поэтому быстро пересохнут.
Однако большие водоемы соединенные с основным руслом или с проливами, то есть эти остатки водохранилища являются более глубокими.
Если оцифровать эти относительно большие водоемы, а также те из них, которые имеют сообщение с руслом реки, можно сосчитать их площадь. По состоянию на 20 июня она составляет 509,23 квадратных километра - примерно 6% площади водохранилища.
Это, конечно, в разы меньшая территория, чем занимало водохранилище, однако мы наблюдаем формирование, а точнее, восстановление русла Днепра, убеждены в НАН.
Фиолетовым выделено русло реки Днепр, наполняемое водой (фото: nas.gov.ua)
Ученые отмечают, что большая часть водохранилища в засушливый период года будет пересыхать, во влажный - снова будет наполняться водой.
Те 6% площади, занятой руслом, определенным образом указывает на остаточные характеристики водохранилища. В итоге формирование четкого русла говорит об образовании реки на месте Каховского водохранилища.
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