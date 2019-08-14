Їхали на виклик, а потрапили в ДТП: в Харкові пожежна машина пішла під землю (фото)

У Харкові пожежна машина, яка виїхала за терміновим викликом, раптом провалилася під землю. Про це повідомляє видання UA:Харків.

Інцидент стався в середу, 14 серпня, біля житлового будинку на Павловому полі. Пожежна машина поспішала на виклик в 9-поверховий будинок по вулиці Старицького, 16. Однак раптово права сторона автомобіля разом з колесами пішла під землю.

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

Рятувальники змогли впоратися з проблемою самостійно і витягнути автомобіль, але на місце події були викликані також працівники комунальних служб, щоб вони швидко вирішили проблему на дорозі. Як і чому утворилася така велика яма – невідомо.

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

На виклик, на щастя, виїхала не одна бригада рятувальників, а дві. Вони прибули за вказаною адресою і з'ясувалося, що серйозного загоряння не сталося – у мешканців будинку загорілася їжа, яку вони залишили на включеній плиті і сусіди, які побачили сильний дим з вікна, викликали пожежників.

Пожежна машина пішла під землю (фото: UA:Харків)

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