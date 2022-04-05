"Його поставили на коліна і вистрілили в голову": мешканка Бучі розповіла, як окупанти "звільняли" її сім'ю

Вона повідала моторошні події того дня.

"5 березня ми сиділи вдома, і чуємо вибух біля будинку, потім стрілянина по вікнах і крики: "Виходьте!". Ми вийшли, руки підняли вгору і сказали: Не стріляйте, ми мирні жителі!"- згадує Ірина.

Вона повідомила, що солдат запитав її, чому вони ховаються.

"Чому ви ховаєтеся? Ми росіяни, ми прийшли вас звільняти! Ви бачите у нас георгіївські стрічки", - сказав окупант.

Ірина згадує, що потім зняли кофту з її чоловіка, вивели на вулицю голого, поставили на коліна і вистрілили в голову.

Він пролежав на вулиці весь час, поки місто не було звільнено. Йому було всього 40 років.