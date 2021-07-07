У Єгипті українка влетіла головою в катер і мало не загинула (відео)

Як трапилася травма

Інцидент стався 1 липня. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався, і її понесло в море.

"Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт", - сказано в повідомленні.

Туристка отримала дуже серйозні травми в результаті падіння: їй наклали 15 швів, розірвано вухо, тріщини в хребцях, струс мозку.

Поліція знизує плечима

Відзначається, що представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція лише знизує плечима. Ніяких компенсацій туроператор не пропонує. Туристці сказали нові квитки купити своїм коштом.

Відзначається, що це вже другий випадок подій на парасейлінгу за останні 10 днів.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент.

Мені шкода, що сталося. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Складається враження, що персонал абсолютно некваліфікований, а поведінка компетентних органів щодо аварії - ганьба. Я повинен визнати крах туристичної галузі в нашій країні, а це недоречно для Єгипту.

Кошмар, навіщо було перегороджувати, щоб убити жінку???

Це звичайно жах. Її волокло по воді, як по асфальту. Повний шок. Міцного здоров'я їй.

Який жах, мої щирі побажання якнайшвидшого одужання жінці. За свої ж гроші і так постраждати...

До речі, в одному з коментарів представник водних видів спорту Мохаммед Хассан в готелі написав, що зараз стан жінки стабільний і за нею доглядають.

"Не пишіть, якщо не знаєте!!! Брехня чистої води про те, що її кинули і вона все повинна оплатити сама! Так, трапилася біда. Ніхто не застрахований від нещасного випадку. Але! Постраждалу не кинули, з нею представники як і компанії водних спортів, де вона купила послугу, так і представники компанії-власника парашутного човна, також представники готелю і туроператор, з моменту аварії і по цю хвилину. Зараз, після наданої медичної допомоги, її стан стабільний. Хто не вірить і бажає перевірити, сходіть в госпіталь і переконайтеся самі! Через кілька днів, з дозволу лікарів, вона полетить додому. Їй виплатять компенсацію, мова йде про кілька тисяч доларів, оплатять проживання в готелі до відльоту і куплять новий квиток", - написав Мохаммед Хассан.