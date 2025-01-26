Ефросинина обвинила режиссера в домогательствах: "Я очень боялась"

Ведущая Мария Ефросинина поделилась признанием о том, что в 18 лет она пережила домогательства. Это произошло на съемочной площадке.

Маша Ефросинина пережила домогательства

"Меня домогался режиссер моего первого телевизионного шоу. Знала ли я тогда, что наступит день, и я вот так напишу об этом на гигантскую общественность? Ни в коем случае. Об этом вообще не было мыслей. Единственное, к чему я стремилась тогда - чтобы не узнал никто из огромной съемочной группы... А еще я очень боялась, что что-то заподозрит моя единственная подруга, которой одной было на меня не все равно там. Но по каким-то странным причинам, она была влюблена в того "гения", - рассказала ведущая.

Тогда Мария была 18-летней студенткой и искала работу. Подружка привела ее на шоу, чтобы та подзаработала на должности администратора. Впрочем, ей поручили другую роль. Продюсер проекта увидел ее "необычную для телевидения живую и веселую энергию, нестандартную для ведущей внешность", а потому посадил в кадр.

Ефросинина должна была исполнить эпизодическую роль и на камеру принимать звонки от зрителей. Но режиссер шоу такую идею не оценил, а потому на репетициях начался "ад".

"С какого-то момента единственным моим стремлением во время пребывания в съемочном процессе было его не раздражать, чтобы избежать очередного публичного унижения. И не вылететь из того шоу из-за его постоянного недовольства мной, ведь зарплата, которую я там получала, позволила мне наконец сменить съемную комнату на съемную маленькую квартиру-гостинку", - пояснила ведущая.



Пост Ефросининой (скриншоты)

А потом ситуация изменилась. Режиссер, имя которого Мария не стала называть, начал делать все так, чтобы он мог чаще оставаться с ней наедине. Мужчина заявлял, что должен делиться своими "знаниями". И тогда он начал ее трогать, однажды взял за шею и пытался целовать. При этом он пробовал "залезть" ей под белье.

"Хотелось блевать. Я убежала. Никому ничего не сказала", - призналась ведущая.

Уже вскоре шоу закрыли. И сейчас Ефросинина вспомнила об этом всем не просто так. На фоне того, что преподавателя КНУТКиТ имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса публично обвинили в сексуальных домогательствах, ведущая решила поддержать жертв харассмента.

"Теперь по пунктам. Женщина, которая пережила домогательства, изнасилование или принудительный секс из-за манипуляций - не виновата. Всегда виноват обидчик. Но пока в наших учебниках 8-ого класса есть параграф, в котором написано, что откровенная одежда девушки может спровоцировать обидчика на преступление, до тех пор мы не сможем считать несомненную невиновность жертвы аксиомой", - написала Ефросинина.

"Пока полиция не будет реагировать на заявления девушек из-за "недостатка предмета преступления", до тех пор обидчики будут чувствовать безнаказанность и ломать психику, а иногда жизнь женщинам. Пока родители будут ветировать, а наши педагоги не будут внедрять сексуальное образование в школах, юные девушки не будут распознавать неоднозначные сообщения от преподавателей и режиссеров, продюсеров и боссов как домогательства", - добавила она.

Первым шоу, на котором работала Ефросинина, была программа "Щасливий дзвінок". Ее режиссерами были Вячеслав Матвеев и Игорь Щербаков. Впрочем, кто именно домогался ведущую - неизвестно.

"Я прочитала все, что есть на сегодня, по материалам о режиссерах и других извращенцах, которые годами безнаказанно удовлетворяли свои гнусные потребности. Одна девушка написала, что ее публичное признание того, что она терпела домогательства от преподавателя, едва ли что-то изменит. Я хочу заявить ей и всем женщинам, которые считают так же - вы ошибаетесь", - написала ведущая.

"Именно ваша смелость обнародовать то, через что вы прошли, уже сдвинула эту цементную плиту безнаказанности и молчания. Именно сегодня, спустя почти 27 лет я чувствую, что моя история кому-то нужна, что она может стать полезным усилением голоса женщин, выступающих против сексуализированного насилия, ведь раньше я, как и каждая из вас, просто чувствовала себя в этом одинокой и беззащитной", - добавила она.

Что известно об обвинениях Андрея Белоуса

Недавно в сети появилось видео, в котором девушка публично заявила, что художественный руководитель Молодого театра и преподаватель КНУТКиТ имени Карпенко-Карого ее домогался. Она призвала других его жертв не молчать, а также раскрыла подробности харассмента.

Впоследствии в учебном заведении отреагировали на скандал, который получил большую огласку.

"Информируем общественность о том, что 21 января 2025 года, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого обратился с заявлением в Национальную полицию Украины с целью проверки распространенной информации и предоставления ей соответствующей правовой оценки. Ранее, юридической службой Университета было начато немедленную служебную проверку. Об этом Университет сообщил 09 января на официальном сайте Университета. По состоянию на утро 23 января ни одного заявления от пострадавших по ситуации и действий конкретного лица в адрес Университета не поступало", - говорилось в посте.

Сам Билоус отказывается комментировать обвинения. В ответ на запрос журналистов "Громадського" он лишь отметил, что подал заявление в полицию и ничего не будет говорить, пока идет следствие.