Ефросинина разделась для откровенной фотосессии и рассказала о своей темной стороне

Знаменитость написала длинный пост о "хорошей-плохой" девочке, а также о принятии своей женственности и сексуальности.

"В этом году я, наконец, подружилась, со своей темной стороной. Стороной, с которой нельзя дружить "идеальной женщине", потому что там учат только плохому: выбирать свои приоритеты, отказывать другим, становиться раскрепощенной, экспериментировать и ошибаться. А если хорошая девочка еще и посягает на то, чтобы исследовать себя, свою сексуальность и женственность и наслаждается этим процессом - ее вообще никто не поймет", - отметила телеведущая.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также она задала риторический вопрос о том, кто создал такую "шкалу правильности".

"Вопрос только один - кто создал эту шкалу правильности для измерения того, правильно ли я или ты живем? Где находится эта шкала? Кто возглавляет этот суд?" - подчеркнула Ефросинина.

Она отметила, что не боится благодарить себя и эта фотосессия - как раз такой подарок.

На снимках Ефросинина позирует достаточно в откровенном образе: нижнем белье и полупрозрачных черных колготках, а также босоножках на высоких каблуках. Один из образов она дополнила короткой белой шубой, собранными волосами и большими серьгами.

Первый образ Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Для второго лука она выбрала черную короткую шубу и кружевное боди. Дополнить экстравагантный образ ведущая решила распущенными волосами и естественным макияжем.

Телеведущая рассказала о своей сексуальности (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Теперь я разрешаю присваивать себе свои победы. И вознаграждать себя за них! Как вот такими особенными подарками к праздникам, как эта съемка. Чтобы сказать себе, что я молодец: не запустила себя, пройдя сквозь разочарование, отчаяние и обиды на тех, кого любила, выстояв в кризис среднего возраста и усталость от личной тоски", - отметила ведущая.

Также 45-летняя телеведущая не побоялась откровенных поз и неприличных жестов.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Маши Ефросининой неоднозначно восприняли ее новый образ. Одни принялись хвалить ее за смелый образ, а другие, наоборот, упрекать, что фото в таком виде лучше не выставлять напоказ:

"Обожаю, когда красивая успешная и взрослая женщина наконец-то может просто делать так, как хочется. Крутая Маша, настоящая"

"Маша, вы юбку забыли надеть"

"Очень смело. Нравится ли мне - нет. Но это круто, рок стайл. Индивидуальность и самовыражение - пусть спасет этот мир. Творите, чувствуйте себя саму"

"Я, конечно, о Маше была лучшего мнения. Ну, как 45 плюс-минус и начинаются раздевания, вульгарщина, пытаясь доказать всему миру, что молодуха еще ого-го. Зачем?"

"Не люблю разврат, отписываюсь"

"Трусы забыла одеть. Уже разденься и снимись голой. Самолюбование зашкаливает".

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)