ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єфремова після смертельної ДТП виріжуть з фільмів

STYLERЖиття    22.06.2020 - 15:38
Єфремова після смертельної ДТП виріжуть з фільмів
Михайло Єфремов (фото: twitter.com/Vremya Pokazhet)

Єфремова чекає непростий час, так як його видалять з нових проектів

Михайло Єфремов скоїв смертельну ДТП в центрі Москви. Під час аварії актор перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалого водія забрала швидка допомога, але лікарі врятувати його життя не змогли. Після цієї аварії кар'єра Єфремова скоріше за все піде під укіс.

Поки що продюсери не збираються знімати з прокату фільми з актором і нічого не коментують. Однак стало відомо, що Єфремова виріжуть з серіалу "Вампиры средней полосы", знімання якого закінчилися незадовго до трагедії.

При цьому, головного героя замінять на іншого, і можливо їм стане Юрій Стоянов, якому цю роль пропонували спочатку. Про це розповів актор Дмитро Лисенков в інтерв'ю "Телепрограмме", повідомляє kp.ru.

Варто зазначити, що в серіалі "Вампиры средней полосы" у Єфремова була головна роль безсмертного вампіра Святослава Вернидубовича. До завершення знімання серіалу ще багато часу, так що творці проекту встигнуть все перезняти.

У 2020 році з Єфремовим очікуються дві кінопрем'єри - спортивно-фантастичний екшн "Воротар галактики" і фентезі "Коник-горбоконик". Поки що продюсери цих проектів не роблять гучних заяв.

З театром справи йдуть простіше. Багато акторів грають ролі "в заміну", тобто по черзі з колегою.

Нагадаємо, експертиза показала, що Єфремов адекватний, відхилення від норми відсутні.

Раніше адвокат Єфремова розповів, чому актор так напився в день ДТП.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України актерКино
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся