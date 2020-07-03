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Єфремов заявив про невинність у ДТП і загибелі Сергія Захарова

STYLERПерсони    03.07.2020 - 14:36
Єфремов заявив про невинність у ДТП і загибелі Сергія Захарова
Михайло Єфремов після ДТП (колаж: РБК-Україна)

Михайло Єфремов став відмовлятися від своєї провини в аварії у Москві

Михайло Єфремов заявив, що не винен у ДТП, яку йому інкримінують. Слова актора передав його адвокат Ельман Пашаєв в ефірі одного з російських телеканалів.

За словами адвоката, "даний злочин він не скоював", але "готовий платити" тому що в аварії замішано його авто.

"Більш детальніше нічого пояснювати не буду - це передчасно, тобто даний злочин він не скоював. Михайло Олегович, коли раніше сказав: "Я хочу відшкодувати", - не відшкодувати, а "готовий платити", тому що в ДТП брала участь його машина", - пояснив захисник Єфремова, пише m24.ru.

Відзначимо, що зараз артист перебуває під домашнім арештом, куди його відправив Таганський суд на два місяці.

Нагадаємо, що Єфремов увечері 8 червня вилетів на зустрічну на Смоленській площі в Москві. Jeep Grand Cherokee скоїв лобове зіткнення з кур'єрським авто Lada, за кермом якого був уродженець Рязані Сергій Захаров. Чоловік працював у столиці РФ розвізником морепродуктів, на наступний день він помер у лікарні.

В крові Михайла Єфремова виявили 2,1 проміле алкоголю, сліди наркотиків. Експертиза визнала його осудним, провину свою спочатку актор визнав і навіть попросив вибачення у родичів загиблого. Тепер же він, зі слів адвоката, вирішив взяти свої слова назад.

Раніше ми писали про три знаменитості крім Єфремова, через яких в ДТП загинули люди.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України ДТПМихаил Ефремов
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