Єфремов може усиновити дітей загиблого: адвокат "наїхав" на родину жертви ДТП

Михайло Єфремов скоїв смертельну ДТП у Москві, і тепер заявив про готовність усиновити дітей загиблого в аварії кур'єра Сергія Захарова. За словами адвоката російського актора, він має намір забезпечити їм гідне життя.

Про це юрист Ельман Пашаєв розповів в ефірі радіостанції "Ехо Москви", а пізніше в бесіді з "360" зробив уточнення щодо турботи про осиротілих дітей.

Адвокат зазначив, що Єфремов хоче подбати про дітей загиблого водія і влаштувати їм "максимально гідне життя". Водночас конкретно щодо грошової компенсації юрист докладно нічого не сказав.

Пашаєв вже спілкувався з братом Захарова - чоловік заявив про свою готовність зустрітися для розмови та детальних обговорень стосовно відшкодування шкоди, проте чекає, коли Олександр Добровінський дасть на це дозвіл.

Цю розмову Пашаєв записав на відео

Зазначається, що суму компенсації не називають навмисне, щоб, за словами Пашаєва, потім отримати більше. Раніше він припускав, що це може бути 1-1,5 мільйона рублів (близько 385 тисяч - 580 тисяч гривень).

"Вони думають, що якщо будуть більше затягувати - то більше отримають, але глибоко помиляються. Я не дозволю, щоб справу покійного перетворили на торговий обід. Я в житті багато чого бачив, вже 20 років цим займаюся, але вперше бачу, щоб смерть людини перетворили на шоу. Збирання грошей... а коли мова йде про переговори - ні, нам нічого не треба. Та як не треба? Вони думають, будуть більше затягувати, то більше отримають? За вироком суду набагато менше отримають!" - обурюється адвокат актора.

Юрист заявив, що можливе усиновлення Єфремовим дітей загиблого - "це тема для переговорів", пише rbc.ru.

"Він хоче дати їм навіть більше, ніж Захаров дав своїм дітям. Він хоче допомогти", - додав адвокат актора.

Нагадаємо, що Єфремову за трагічну ДТП з одним загиблим загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Відео: Михайло Єфремов готовий влаштувати дітям загиблого в ДТП гідне життя

Раніше ми писали про те, що Єфремов записав відео з каяттям і заявив, що його більше немає. Але вибачення сім'я загиблого не прийняла.

Також повідомлялося, що недавно Михайла Єфремова після п'яної ДТП визнали осудним, і експерт прокоментував ситуацію.