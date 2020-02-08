Ефективність не доведена: експерти зруйнували міф про противірусні препарати

В Україні вирує епідемія грипу і різних гострих респіраторних вірусних інфекцій. Українці штурмують аптеки та скуповують різні імуномодулювальні препарати. Однак експерти стверджують, що практично всі препарати для лікування ГРВІ – це ліки з недоведеною ефективністю.

Фармакологи затверджують, що довести ефективність імуномодуляторів дуже складно, через те, що практично немає ніяких доказів, що вони дійсно можуть протистояти вірусам. Курс лікування такими препаратами становить 5-7 днів, але за словами експертів, за такий короткий термін вони не зможуть зреагувати на вірус і виробити клон імунних клітин. Організм людини зазвичай сам справляється за тиждень з вірусом і виводить його з організму.

Деякі препарати для лікування ГРВІ спочатку мали зовсім інше призначення, але під час досліджень вони показували, що як імуностимуляторів їх ефективність набагато вище. Те ж саме стосується і гомеопатичних препаратів. Всі дослідження по такім лікам - експериментальні.

Виробники ліків не поспішають вкладати великі гроші для перевірки ефективності та безпеки таких препаратів. Тим більше, якщо раптом ефективність ліків не буде доведена або виявляться побічні ефекти, то фармкомпанії можуть зазнати збитків.

Більшість розрекламованих ліків проти ГРВІ мають попит під час епідсезону, але експерти стверджують, що вони проходили максимум десяток досліджень, які важко назвати коректними. Однак, багато медиків виписують їх українцям, як допоміжні препарати під час простудних захворювань.

Фахівці рекомендують не викидати гроші на вітер, а дотримуватися при ГРВІ стандартних правил: дотримувати постільний режим, спокій, пити багато рідини та дозволити організму справитися з вірусом самостійно. При високій температурі – жарознижувальні засоби.