Ефекту немає і не може бути: лікар розвіяв міф про популярні ліки

Препарат Гліцин (Гліцисед) не має доведеної ефективності. Від нього немає ніякого ефекту і не може бути. Його часто назначають від стресу.
Про це повідомив лікар Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці.
Медик зазначив, що амінокислота, яка синтезується в головному мозку, не потрапляє в місце призначення.
"Цікавий і відомий препарат, який називається Гліцин або Гліцисед! Дуже часто пацієнти запитують, чи можна його приймати? Хочу заявити, що Гліцин (Гліцисед) - це амінокислота, яка дійсно синтезується в головному мозку, але зі шлунка або ротової порожнини в головний мозок не потрапляє, не проходить гематоенцефалічний бар'єр!"- написав Скрипник.
За словами лікаря, тут діє тільки ефект "плацебо". Також цього препарату немає в списку, рекомендованому ВООЗ.
"Немає жодних авторитетних досліджень про його ефективність взагалі! Немає його в списку лікарських препаратів ВООЗ! Також немає зовсім рандомізованого контрольованого дослідження! Відомо тільки, що FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) про нього знає тільки, як розчин для промивання при урологічних операціях!"- розповів доктор.
Відповідно, якщо вірити доктору - цей препарат не працює зовсім.
Гліцисед призначається дітям і дорослим при лікуванні астенічних станів, вегето-судинні дистонії, для підвищення розумової працездатності (як при психоемоційному напруженні, підвищеної дратівливості, при депресивних станах, для нормалізації сну, як засіб, що ослаблює потяг до алкоголю.
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