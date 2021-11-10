Ефекту немає і не може бути: лікар розвіяв міф про популярні ліки

Чи працює Гліцин?

Медик зазначив, що амінокислота, яка синтезується в головному мозку, не потрапляє в місце призначення.

"Цікавий і відомий препарат, який називається Гліцин або Гліцисед! Дуже часто пацієнти запитують, чи можна його приймати? Хочу заявити, що Гліцин (Гліцисед) - це амінокислота, яка дійсно синтезується в головному мозку, але зі шлунка або ротової порожнини в головний мозок не потрапляє, не проходить гематоенцефалічний бар'єр!"- написав Скрипник.

За словами лікаря, тут діє тільки ефект "плацебо". Також цього препарату немає в списку, рекомендованому ВООЗ.

"Немає жодних авторитетних досліджень про його ефективність взагалі! Немає його в списку лікарських препаратів ВООЗ! Також немає зовсім рандомізованого контрольованого дослідження! Відомо тільки, що FDA (Управління з продовольства і медикаментів США) про нього знає тільки, як розчин для промивання при урологічних операціях!"- розповів доктор.

Відповідно, якщо вірити доктору - цей препарат не працює зовсім.

Що сказано про препарат в інструкції

Гліцисед призначається дітям і дорослим при лікуванні астенічних станів, вегето-судинні дистонії, для підвищення розумової працездатності (як при психоемоційному напруженні, підвищеної дратівливості, при депресивних станах, для нормалізації сну, як засіб, що ослаблює потяг до алкоголю.