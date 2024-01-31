Эффекта нет, а опасность есть. Диетолог предостерег украинце от популярного средства для похудения

Чем опасны дешевые аналоги Оземпика

"Многие, даже среди тех, кого напрямую не касается проблема лишнего веса, заметили глобальный бум новейших лекарственных средств против ожирения. Действительно, лекарства типа семаглутида и тирзепатида обусловливают временное существенное угнетение аппетита и влияние на метаболизм. Эти эффекты приводят к потере 15%-20% веса", - говорит диетолог.

При этом он отмечает, что потеря веса при употреблении этого новейшего лекарства против ожирения не стабильна и ограничивается у значительной части пациентов лишь временем, когда такой препарат применяется. Если нет изменений в питании и образе жизни, потерянные килограммы возвращаются после прекращения введения лекарства.

"Сегодня во всех странах мира наблюдается дефицит семаглутида и тирзепатида, обусловленный бешеным спросом. Часть людей не желает ждать и обращает внимание на "альтернативы", - добавляет врач.

По его словам, часто люди для похудения используют дешевые слабительные средства, которые на самом деле не помогают стабильной потере веса.

Приблизительно 1 из 10 подростков употреблял "неэффективные и потенциально вредные" безрецептурные препараты для похудения, в частности слабительные средства, диуретики и таблетки для похудения. Это показал мета-анализ, включавший 90 исследований из более чем 640 тысяч участников во всем мире.

"Использование слабительных средств для похудения не является новым явлением. К этому прибегали и раньше, особенно молодые женщины. Однако слабительные средства не предназначены для потери веса, а их употребление в больших количествах опасно", - говорит Швец.

Как влияют слабительные на здоровье

Слабительные средства могут привести к небольшой потере веса не более нескольких килограммов, но только в краткосрочной перспективе. Это происходит из-за опорожнения кишечника.

"Прием чрезмерного количества слабительных средств приводит к диарее и потере жидкости. Вес возвращается через несколько дней, когда организм восстановится. Злоупотребление слабительными таким образом потенциально очень вредно и не дает никакой пользы для потери веса", - отмечает диетолог.

В стандартных дозах слабительные средства не мешают организму усваивать пищу, жир и калории. А для "похудения" нужно принять столь большую дозу, чтобы она вызвала диарею. А это - потенциально опасно.

"Сильная диарея вызывает обезвоживание и выводит электролиты из организма. При этом наблюдаются головокружение, тошнота, размытость зрения и покалывание в ногах или руках. Нарушение электролитного баланса опасно, особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями", - говорит врач.

Большое количество слабительных может препятствовать усвоению питательных веществ. Первым признаком этого является дефицит жирорастворимых витаминов, таких как A, D и K. При диарее они просто вымываются.

Также существует риск возникновения зависимости от некоторых препаратов. Кроме того, у тех, кто принимает слабительные для похудения, может развиться запор.

Когда целесообразно принимать слабительное

"Нормальная частота стула составляет от 3 раз в неделю до 3 раз в день. Симптомами запора считаются менее 3 опорожнения в неделю или трудности со стулом. Обычно улучшить состояние помогают добавление растительных пищевых волокон (клетчатки), физические упражнения и увеличение потребления воды", - говорит Швец.

Если это не упрощает запор, можно попробовать осмотические слабительные средства. Средства другого типа стимулируют сокращение гладкой мускулатуры кишечника, но часто имеют больше побочных эффектов.

"Использовать слабительное следует только в случае необходимости. При постоянном запоре необходимо обратиться к врачу", - советует Швец.

По его словам, употребление двух киви в день облегчает запор и уменьшает чувство дискомфорта. Другие фрукты, такие как персики, сливы, вишни и яблоки, стимулируют опорожнение кишечника. Аналогичный эффект оказывают чернослив и свекла.