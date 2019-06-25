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Почули крики з пляжу: в Миколаєві небайдужі перехожі затримали гвалтівника

STYLERЖиття    25.06.2019 - 12:58
Почули крики з пляжу: в Миколаєві небайдужі перехожі затримали гвалтівника
Колаж РБК-Україна

Жертва була згвалтована 32-річним зловмисником

У Миколаєві зловмисник, який раніше був судимий за крадіжки, зґвалтував дівчину і тут же був спійманий небайдужими перехожими. Про страшний інцидент інформує ТСН.

Вночі люди почули крики, що доносилися з порожнього пляжу, і, вирішивши перевірити, що відбувається, виявили сцену знущання над жінкою. Перехожі тут же кинулися їй на допомогу та відтягли зловмисника.

Поки рятувальники дзвонили в поліцію, той кинувся навтьоки, однак план втечі провалився, оскільки практично відразу його затримали копи, які прибули на виклик. До речі, як виявилося, зловмиснику було 32 роки.

"Ми з другом прогулювалися, чуємо жінка кричить про допомогу. Ми з ліхтариками починаємо в цю сторону бігти. Бачимо, жінка лежить на спині, на ній чоловік тримає її обличчя ліктем, щоб вона не рухалася. Ми говоримо: "Йди", я тримаю його рукою, дівчина починає відходити. Він її зґвалтував. На носі подряпини є. Вона каже, що одяг порізав", - розповів один з очевидців.

Перехожі затримали ґвалтівника в Миколаєві

Нагадаємо, що суд виніс перше рішення по Миколі Тарасову. Слід нагадати, що 22-річний Тарасов жорстоко вбив і зґвалтував 11-річну Дашу Лук'яненко, дівчинку, яка часто проходила повз овочевого магазину, що належав його батькам. Сам вбивця в перші дні пошуку Даші ходив і посміхався, згадує його брат. Раніше експерти назвали точну причину смерті 11-річної Даші.

Раніше ми писали, що сім'ї вбивці Даші Лук'яненко загрожують самосудом. Як повідомляється, злочинцю можливо не доведеться нести покарання.

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