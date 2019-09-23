Їдьте у Львів, селюки: у Києві ветеранів АТО образили через українську мову

Персонал одного з відомих столичних закладів "Портер Паб", який знаходиться в районі Позняки, відмовився обслуговувати компанію ветеранів АТО українською мовою. Як повідомив один з координаторів громадської організації "С14" Сергій Мазур на своїй сторінці в Facebook, військових під час конфлікту ображали не тільки співробітники пабу, але й відвідувачі.

Він пояснив, що ветерани АТО під час відпочинку ввічливо попросили персонал закладу звертатися до них українською мовою, але отримали відмову.

"Їдьте у Львів і там розмовляйте на своїй українській. Село. Селюки. Якщо коротко, то це позиція закладу "Портер Паб" на Позняках. Після прохання наших знайомих ветеранів і патріотів звертатися до них державною мовою, в обслуговуванні взагалі відмовили. При цьому такий бєспрєдєл підтримали деякі нетверезі "постійні клієнти", - написав Мазур.

Він додав, що адміністрація закладу направила до ветеранів двох охоронців, які намагалися пояснити, що не варто наполягати на обслуговуванні українською мовою. Після цього у "Портер Паб" приїхала поліція. А також заклад відвідали члени громадської організації "С14".

Фото: facebook.com/serj.mazur

"Таке прощати не можна. Щоб не повторювалося знову. На фото наша група ревізорів. У результаті адміністрація заговорила вже по-іншому, вибачилася, визнала, що це порушення закону і неповага до клієнтів. З биками поговорити не вдалося. На жаль. Пацани через нестачу аргументів не захотіли виходити", - додав Мазур.

Скріншот поста (facebook.com/serj.mazur)