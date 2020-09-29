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Єдиний, хто вижив у катастрофі Ан-26 розповів про перші хвилини після трагедії

Автор: Роман Мирончук

Єдиний, хто вижив у жахливій катастрофі знаходиться в Харківському військовому госпіталі

Увечері 25 вересня в Чугуєві Харківської області розбився військовий літак Ан-26. Загинули 26 людей, вижити вдалося лише одному В'ячеславу Золочевському. 20-річний курсант розповів про те, що сталося.

Попри те, що у хлопця струс головного мозку, забої та опіки, лікарі дозволили вийти з лікарняної палати на вулицю, де з ним поспілкувалася журналістка ТСН.

В'ячеслав ледве ходить, тому на прогулянці його підтримує мама. Він розповів, що під час польоту вони опановували навичками навігації, запуску двигунів і вчилися вести радіопереговори.

В літаку було десять робочих місць з навчальними приладами, 20 курсантів в салоні і ще сім членів екіпажу. За його словами, політ проходив нормально, не було нічого незвичайного. І раптом він прийшов в себе всередині літака, який палав. Курсант припустив, що вдарився головою і втратив свідомість.

Хлопець не міг зрозуміти, що відбувається. Йому все здавалося нереальним, як у комп'ютерній грі. Його привалило фюзеляжем, і можливо, це і врятувало від сильних опіків. Він зміг виповзти з-під уламків літака.

Коли вибрався, то відразу ж кинувся на допомогу своєму другу Віталію Вильховому, тіло якого охопило полум'я. Він намагався його загасити. Незабаром приїхали рятувальники і його загасили.

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Наступного дня В'ячеслав дізнався, що його друг помер. Він отримав дуже важкі опіки і його серце не витримало. У цій трагедії курсант втратив всю групу.

З дитинства він мріяв бути пілотом, як його батько. Мама зберегла навіть відео, де він ще маленький в дитячому саду, а вже майбутній пілот. Але крах літака все змінив. І тепер він не знає, чи буде продовжувати своє навчання.

Він навчається на третьому курсі університету Повітряних сил ні це були його перші польоти. За плечима лише 5 годин в небі, налітати зараз ще повинні були три.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео останніх секунд польоту Ан-26 перед катастрофою.

Раніше ми писали про те, що фахівець розкрив нові деталі експертизи аварії Ан-26.

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