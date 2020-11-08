Єдиний горіх, який допомагає схуднути: вчені довели його ефект

Вчені назвали горіх, який допомагає схуднути (колаж: РБК-Україна)

Фісташки володіють доведеною ефективністю зниження ваги

Користь для здоров'я фісташок відома давно. Зрештою, прихильники здоров'я протягом багатьох років відзначали, що ваші улюблені смачні горіхи містять безліч корисних мінералів, вітамінів, антиоксидантів, корисних мононенасичених жирів і клітковини. Тепер же стало відомо, що ці горіхи також можуть впливати на зниження ваги. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nutr Today.

Фісташки можуть відігравати важливу роль у поліпшенні таких метаболічних станів, як надмірна вага, цукровий діабет 2 типу (Т2ДМ) або метаболічний синдром.

Оскільки горіхи – це енергетично насичені продукти з високим вмістом жиру, одна з головних проблем, пов'язаних з регулярним споживанням горіхів полягає в тому, що горіхи, як вважають, сприяють ожирінню. Однак до теперішнього часу епідеміологічні дослідження не виявили будь-якого зв'язку між споживанням горіхів або фісташок і збільшенням ваги або підвищенням ризику ожиріння. Аналогічним чином контрольовані дослідження підтверджують, що додавання горіхів у звичайну дієту не викликає збільшення ваги. Але одне недавнє дослідження не тільки спростувало цей міф, але і виявило значне зниження індексу маси тіла після вживання фісташок.

Його провели вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Протягом чотирьох місяців дослідники спостерігали за 94 дорослими з різним розміром тіла – від струнких і здорових до страждаючих ожирінням – коли вони приступили до однієї й тієї ж програми схуднення. Єдина різниця? Половина учасників додала у свій раціон 40 г фісташок, а інша половина – ні.

Всі учасники схудли. Але у тих, хто їв фісташки, до кінця випробування біометричні дані були набагато краще. В кінцевому результаті у них був більш низький кров'яний тиск, вони споживали більше клітковини та менше солодкого, ніж ті, хто не доповнював свій раціон фісташками.

Горіхи особливо ефективні для приборкання голоду і посилення почуття ситості. Що, безумовно, важливо, якщо ви намагаєтеся схуднути.

Раніше ми розповідали як обрати рослинне молоко і чому воно корисне.

До речі, раніше дієтолог розвінчала основні міфи про вечерю.