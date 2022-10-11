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Единственный выжил: мальчик из Славянска в результате обстрелов РФ потерял уже вторую семью

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Славянск, Вторник 11 октября 2022 11:36
Единственный выжил: мальчик из Славянска в результате обстрелов РФ потерял уже вторую семью Мальчик в результате обстрелов РФ потерял уже вторую семью (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

10 октября российские войска в очередной раз обстреляли город Славянск Донецкой области. При попадании ракеты в частный дом чудом выжил только 12-летний мальчик.

Об этом Суспільному сообщила советница начальника городской военной администрации Славянская Светлана Вьюниченко.

Мальчик сейчас находится в городской больнице. Его жизни ничего не угрожает.

По словам Вьюниченко, у ребенка состояние средней тяжести - переломанные ребра. К счастью, угрозы жизни нет.

Во время очередного обстрела Славянска российскими военными один из снарядов попал в частный дом. Находившиеся там трое взрослых погибли, а ребенка взрывной волной вынесло на улицу.

В частности, старшая сестра вместе с мальчиком приехали в Славянск в 2015 году из Бахмутского района. К тому времени она уже была его опекуном. О родителях ребенка у чиновников точной информации нет.

В доме вместе с ребенком была его сестра, которая была попечительницей, ее гражданский муж и мать мужа. Все взрослые в результате удара погибли.

Советница Вьюниченко добавила, что уже сейчас есть желающие усыновить ребенка

Единственный выжил: мальчик из Славянска в результате обстрелов РФ потерял уже вторую семьюЕдинственный выжил: мальчик из Славянска в результате обстрелов РФ потерял уже вторую семьюРоссийские войска обстреляли Славянск и убили мирных людей (t.me/slv_vca)

Ранее мы сообщали, что 12-летний мальчик разбирал завалы своего дома, уничтоженного войсками РФ.

Также мужчина из Славянска рассказал, как чудом выжил во время ракетного удара.

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