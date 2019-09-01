Їжа для здоров'я зубів: Комаровський дав цінні поради (відео)

Євген Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів та назвав продукти, вживання яких краще обмежити. Відомий педіатр зазначив на своєму YouTube-каналі, що йдеться про їжу, препарати, що містить потрібні вітаміни, а також деякі параметри, що власне їжі не стосуються.

Доктор Комаровський нагадав також про важливість гігієни рота.

"Що потрібно їсти, щоб зуби були здорові, та яка їжа потрібна для здоров'я зубів? Є дві відповіді: що треба їсти для здоров'я зубів, та з якими продуктами потрібно бути обережними", - сказав лікар вищої категорії.

Він розповів, що для здоров'я зубів нам потрібен кальцій - це перш за все молочні продукти. Далі нам потрібен вітамін D.

"Звертаю увагу, що в 21 столітті вітамін D - це не сонце, це продукти, що містять вітамін D: вершкове масло, яєчний жовток, риб'ячий жир, або спеціальні препарати вітаміну D", - пояснив Комаровський.

Крім них, є ще два параметри, пов'язані зі здоровою їжею, але тут мова йде не про продукти.

"Для того, щоб їжа була корисною, їжу потрібно жувати. Постійне навантаження на жувальні м'язи дуже корисне для здоров'я зубів. І ще один фактор - в роті не повинно бути залишків їжі. Тобто треба чистити зуби після прийому їжі, або ж прополощіть рот", - рекомендує Комаровський.

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Також лікар закликав ніколи не забувати про те, що для зубів шкідливо. Перш за все це солодке, особливо те солодке, що тривалий час контактує з емаллю зубів.

"Наприклад солодкі цукерки або солодкі напої, які ми смокчемо через трубочку, або коли маленька дитина всю ніч спить із пляшкою солодкого компоту в роті", - навів приклад Комаровський.

Крім того, для здоров'я зубів звичайно ж небезпечно тверде, особливо дуже тверде (горіхи, козинаки), додав педіатр.

Комаровський розповів про їжу для здоров'я зубів (Відео: YouTube / Доктор Комаровський)

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