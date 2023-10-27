Яичный шампунь: действительно ли эффективно это популярное со времен СССР средство от перхоти

Очень часто женщины применяют народные средства по уходу за волосами. К примеру, яичный шампунь, крапива, горчица, перец и другие средства с кухни. Но далеко не всегда это приводит к хорошему результату.
РБК-Украина (проект Styler) благодаря эксклюзивному комментарию трихолога Юлии Седлецкой рассказывает, действительно ли яичный шампунь помогает избавиться от перхоти.
"На самом деле, если бы народные средства были действенными, то современный мир трихологии не разрабатывал бы инновационные продукты для лечения волос и кожи головы. Благодаря новейшим технологиям мы можем пользоваться безопасными и комфортными средствами для лечения волос и кожи головы, которые отвечают потребностям современного человека: безопасность и эффективность за короткое время", - начала рассказ Юлия.
А также добавила, что мы должны понимать, что один компонент (например, крапива - не может решить проблему) поэтому химики и биологи помогают нам собирать много активов в одном флаконе для получения наилучшего результата.
Работает ли яичный шампунь от перхоти (фото: Freepik)
По словам трихолога, часто состояние кожи - является симптомом внутренних дисбалансов. Когда человек не обращается к специалисту, а начинает лечение народными методами, он рискует потерять время, а так же решить проблему потом, будет гораздо труднее.
Плюс, помните, что обычный человек без трихологического образования не может поставить себе верный диагноз - потому даже народные рецепты могут ухудшить состояние.
"Нет. Уже есть доказательные исследования, что перхоть - это не только шелушение кожи, но и подключение бактериальной микрофлоры. Поэтому яичный шампунь 100% не решит проблему", - отметила Седлецка.
Работает ли яичный шампунь от перхоти (фото: Freepik)
Юлия рассказала, что самый главный народный метод от перхоти - это сбалансированное питание, исключение промышленных продуктов из своего рациона. А именно: промышленного сладкого, сладких напитков, фастфуда!
Также поможет введение в рацион зеленых листовых овощей, растительных жиров, получение достаточного количества воды (50 миллилитров на 1 килограмм веса), здоровый сон и нервная система + своевременная гигиена волосистой части кожи головы, а не мытье один раз в неделю.
"В общем трудно сказать, почему люди до сих пор верят в действие народных методов, возможно срабатывает: "как-то само пройдет", или "соседка подсказала". Ко мне очень часто приходят клиенты, которые уже многое попробовали и не нашли ответа на свои проблемы", - подытожила Юлия.
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