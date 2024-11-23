Есть в вине: нутрициолог назвала полезное вещество, которое продлевает жизнь

Что такое ресвератрол

По словам эксперта, ресвератрол - натуральный полифенол, соединение, содержащее несколько фенольных гидроксильных групп. Синтезируется растениями, как защитная реакция против паразитов.

Известный благодаря содержанию в темных сортах винограда, в больших количествах переходит в красное вино.

Чем полезен

Улучшает когнитивные функции

Соединение способно улучшать когнитивные функции благодаря усилению мозгового кровообращения. Возможно, это происходит благодаря восстановлению ацетилхолинзависимой регуляции, что возвращает взаимодействие нейронов с капиллярами головного мозга.

К тому же оказывает защитное действие против нейродегенеративных изменений и может замедлить ухудшение умственной деятельности.

Уменьшает болезни сердца

Ресвератрол способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний:

ингибирование агрегации бляшек на стенках сосудов

защита белковых фрагментов при окислении ЛПНП

ослабление ишемического реперфузионного повреждения миокарда

уменьшение желудочковой аритмии

Влияет на продолжительность жизни

Соединение активирует гены SIRT1 и SIRT2, производящие белки, отвечающие за продление срока службы клеток, замедление сокращения теломера.

Обладает противовоспалительным действием

Обладает мощным противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

"В ряде исследований продемонстрировано профилактическое или сокращающее опухоли действие малых доз ресвератрола", - говорится в сообщении.

Дозировка для большинства добавок ресвератрола - 100-200 мг в день. Однако не более 400 мг в день.

В каких продуктах содержится

Эксперт рассказала, что из еды суточную норму ресвератрола сложно получить. Чтобы получить 100 мг, потребуется такое количество продуктов:

красное вино - 100 мл

розовое вино - 150-200 мл

игристое белое вино - 250 мл

виноград красный - 100 г, белый - 300 г

арахис и арахисовая паста - 100-200 г

черный шоколад - 250 г

фисташки - 1 кг

Традиционно ресвератрол использовался при артрите, болях в желудке, гепатите, для суставов, снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы, инфекциях мочевыводящих путей, грибковых заболеваниях или воспалении кожи.

Он также обладает антиканцерогенными, противовирусными, нейропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но основной биологический потенциал ресвератрола относится к кардио защите.