Есть в вине: нутрициолог назвала полезное вещество, которое продлевает жизнь

Продлить срок жизни можно с помощью полезных продуктов, содержащих соединение ресвератрол. Оно способно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и влиять на продолжительность жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.
По словам эксперта, ресвератрол - натуральный полифенол, соединение, содержащее несколько фенольных гидроксильных групп. Синтезируется растениями, как защитная реакция против паразитов.
Известный благодаря содержанию в темных сортах винограда, в больших количествах переходит в красное вино.
Улучшает когнитивные функции
Соединение способно улучшать когнитивные функции благодаря усилению мозгового кровообращения. Возможно, это происходит благодаря восстановлению ацетилхолинзависимой регуляции, что возвращает взаимодействие нейронов с капиллярами головного мозга.
К тому же оказывает защитное действие против нейродегенеративных изменений и может замедлить ухудшение умственной деятельности.
Уменьшает болезни сердца
Ресвератрол способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний:
Влияет на продолжительность жизни
Соединение активирует гены SIRT1 и SIRT2, производящие белки, отвечающие за продление срока службы клеток, замедление сокращения теломера.
Обладает противовоспалительным действием
Обладает мощным противовоспалительным и антиканцерогенным действием.
"В ряде исследований продемонстрировано профилактическое или сокращающее опухоли действие малых доз ресвератрола", - говорится в сообщении.
Дозировка для большинства добавок ресвератрола - 100-200 мг в день. Однако не более 400 мг в день.
Эксперт рассказала, что из еды суточную норму ресвератрола сложно получить. Чтобы получить 100 мг, потребуется такое количество продуктов:
Традиционно ресвератрол использовался при артрите, болях в желудке, гепатите, для суставов, снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы, инфекциях мочевыводящих путей, грибковых заболеваниях или воспалении кожи.
Он также обладает антиканцерогенными, противовирусными, нейропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но основной биологический потенциал ресвератрола относится к кардио защите.
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