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Есть в вине: нутрициолог назвала полезное вещество, которое продлевает жизнь

Суббота 23 ноября 2024 17:11
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Есть в вине: нутрициолог назвала полезное вещество, которое продлевает жизнь Какие продукты способны продлить жизнь (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анастасия Голобородько

Продлить срок жизни можно с помощью полезных продуктов, содержащих соединение ресвератрол. Оно способно снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и влиять на продолжительность жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Анастасии Голобородько.

Что такое ресвератрол

По словам эксперта, ресвератрол - натуральный полифенол, соединение, содержащее несколько фенольных гидроксильных групп. Синтезируется растениями, как защитная реакция против паразитов.

Известный благодаря содержанию в темных сортах винограда, в больших количествах переходит в красное вино.

Чем полезен

Улучшает когнитивные функции

Соединение способно улучшать когнитивные функции благодаря усилению мозгового кровообращения. Возможно, это происходит благодаря восстановлению ацетилхолинзависимой регуляции, что возвращает взаимодействие нейронов с капиллярами головного мозга.

К тому же оказывает защитное действие против нейродегенеративных изменений и может замедлить ухудшение умственной деятельности.

Уменьшает болезни сердца

Ресвератрол способствует уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний:

  • ингибирование агрегации бляшек на стенках сосудов
  • защита белковых фрагментов при окислении ЛПНП
  • ослабление ишемического реперфузионного повреждения миокарда
  • уменьшение желудочковой аритмии

Влияет на продолжительность жизни

Соединение активирует гены SIRT1 и SIRT2, производящие белки, отвечающие за продление срока службы клеток, замедление сокращения теломера.

Обладает противовоспалительным действием

Обладает мощным противовоспалительным и антиканцерогенным действием.

"В ряде исследований продемонстрировано профилактическое или сокращающее опухоли действие малых доз ресвератрола", - говорится в сообщении.

Дозировка для большинства добавок ресвератрола - 100-200 мг в день. Однако не более 400 мг в день.

В каких продуктах содержится

Эксперт рассказала, что из еды суточную норму ресвератрола сложно получить. Чтобы получить 100 мг, потребуется такое количество продуктов:

  • красное вино - 100 мл
  • розовое вино - 150-200 мл
  • игристое белое вино - 250 мл
  • виноград красный - 100 г, белый - 300 г
  • арахис и арахисовая паста - 100-200 г
  • черный шоколад - 250 г
  • фисташки - 1 кг

Традиционно ресвератрол использовался при артрите, болях в желудке, гепатите, для суставов, снижении риска остеопороза у женщин в период менопаузы, инфекциях мочевыводящих путей, грибковых заболеваниях или воспалении кожи.

Он также обладает антиканцерогенными, противовирусными, нейропротекторными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, но основной биологический потенциал ресвератрола относится к кардио защите.

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