Е-рецепт придет на любой телефон: каким мифам о назначении лекарств верить не стоит
В Украине с 3 апреля все рецептурные препараты начнут выдавать по электронным рецептам. И это вызвало беспокойство у многих людей, так как старшее поколение чаще всего пользуется кнопочными телефонами, а не смартфонами.
Каким мифам об электронном рецепте верить не стоит и как будет происходить выписывание препаратов, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
На какие телефоны будут приходить смс с е-рецептом
В Национальной службе здоровья Украины объяснили, что смс-сообщение с е-рецептом будет приходить абсолютно на любую модель телефона - как на смартфон, так и на старенькую кнопочную модель.
В смс будет указан числовой код, который будет нужен фармацевту. Именно в этом коде и будет зашифровано название лекарства.
Ранее эффективность этой системы уже позитивно оценили многие пациенты, которые получают лекарство по программе "Доступные лекарства" и инсулин.
Важно! У старых кнопочных телефонов обычно ограничен объем памяти. Поэтому обязательно нужно удалять старые смс и другую ненужную информацию, чтоб получать новые смс.
Если телефона у пациента нет совсем, то рецепт выпишут бумажный. Также исключение действует для жителей зон в районе боевых действий.
Какие лекарства будут выписывать по е-рецепту
Такой рецепт распространяется на все готовые лекарственные формы, которые входят в Государственный реестр лекарственных средств и подлежат выпуску по рецепту врача. Препараты по е-рецепту пациенты будут покупать за собственные деньги.
Льготные лекарства, как и ранее, будут выдаваться по бумажному рецепту. Также по бумажным рецептам будут выдавать препараты, которые готовят непосредственно в аптеке.
Кто может выписать е-рецепт
Электронный рецепт га рецептурный препарат может выписать врач любой специальности, коммунального или частного заведения, или врач-ФЛП.
Важно, чтобы врач, который отвечает за лечение пациента, внес электронные данные о состоянии пациента и сделал соответствующее назначение лекарственных средств в форме е-рецепта.
А если не будет электроэнергии?
Если в вашем медицинском учреждении не смогут выписать е-рецепт из-за отсутствия света, интернета, то врач может выписать рецепт на обычном бланке.
Напомним, ранее мы писали о том, кто может получить препараты бесплатно по программе "Доступные лекарства".
А также мы рассказывали о том, какие лекарства в Украине должны продавать по рецепту.