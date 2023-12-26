Является причиной инфаркта: какое заболевание может возникать у молодых людей

Как проявляется атеросклероз

Врач говорит, что от атеросклероза страдает не только одно сердце - поражаются практически все артерии.

Следует знать, что атеросклероз не начинается внезапно - болезнь "вызревает" в организме в течение многих лет, а наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нездоровый образ жизни) в значительной степени способствует ее развитию.

Кардиолог добавила, что при правильной оценке риска с использованием доказательной базы и современных рекомендаций можно предположить летальные исходы.

В частности, врачи классифицируют каждого пациента следующим образом:

зеленый - низкий риск (все прекрасно)

желтый - средний (нужно проверить и при необходимости - назначить лечение)

красный и бордовый - высокий и очень высокий (активно лечится)

Атеросклероз лечится медикаментозно, но в зависимости от стадии назначается разная дозировка и препараты.

В любом случае, с таким заболеванием необходимо регулярно проходить обследование и следить за своим состоянием.

Основные симптомы

Симптомами атеросклероза могут быть: