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Является причиной инфаркта: какое заболевание может возникать у молодых людей

Как возникает атеросклероз (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Атеросклероз является главной причиной инфаркта миокарда и инсульта. Это заболевание касается как молодых, так и людей старшего возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кардиолога Натальи Иванюк.

Как проявляется атеросклероз

Врач говорит, что от атеросклероза страдает не только одно сердце - поражаются практически все артерии.

Следует знать, что атеросклероз не начинается внезапно - болезнь "вызревает" в организме в течение многих лет, а наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нездоровый образ жизни) в значительной степени способствует ее развитию.

Кардиолог добавила, что при правильной оценке риска с использованием доказательной базы и современных рекомендаций можно предположить летальные исходы.

В частности, врачи классифицируют каждого пациента следующим образом:

  • зеленый - низкий риск (все прекрасно)
  • желтый - средний (нужно проверить и при необходимости - назначить лечение)
  • красный и бордовый - высокий и очень высокий (активно лечится)

Атеросклероз лечится медикаментозно, но в зависимости от стадии назначается разная дозировка и препараты.

В любом случае, с таким заболеванием необходимо регулярно проходить обследование и следить за своим состоянием.

Основные симптомы

Симптомами атеросклероза могут быть:

  • боль в сердце и за грудиной
  • боль в ногах во время ходьбы
  • боль в спине
  • головная боль
  • онемение в разных частях тела
  • головокружение
  • шум в ушах
  • ухудшение памяти
  • проблемы со зрением
  • одышка
  • повышенная утомляемость
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серцекардіолог