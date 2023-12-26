Является причиной инфаркта: какое заболевание может возникать у молодых людей

Атеросклероз является главной причиной инфаркта миокарда и инсульта. Это заболевание касается как молодых, так и людей старшего возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram кардиолога Натальи Иванюк.
Врач говорит, что от атеросклероза страдает не только одно сердце - поражаются практически все артерии.
Следует знать, что атеросклероз не начинается внезапно - болезнь "вызревает" в организме в течение многих лет, а наличие вредных привычек (курение, употребление алкоголя, нездоровый образ жизни) в значительной степени способствует ее развитию.
Кардиолог добавила, что при правильной оценке риска с использованием доказательной базы и современных рекомендаций можно предположить летальные исходы.
В частности, врачи классифицируют каждого пациента следующим образом:
Атеросклероз лечится медикаментозно, но в зависимости от стадии назначается разная дозировка и препараты.
В любом случае, с таким заболеванием необходимо регулярно проходить обследование и следить за своим состоянием.
Симптомами атеросклероза могут быть:
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