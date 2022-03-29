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"Ї*они туди побільше, щоб зрівняти ці два села": опубліковані докази звірств окупантів

Фото: Знищений український населений пункт (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Перехоплені розмови окупантів - докази того, що командири наказують зрівнювати з землею українські населені пункти.

Про це йдеться в розмові двох окупантів, опублікованій СБУ,

Так, в перехоплених у Тростянці (Сумська область) розмовах між двома офіцерами окупаційної армії з позивними "Венец" і "Ратник", вони домовляються бомбити житлові квартали.

В СБУ зазначили, що "Венец" - командир 4-тої танкової дивізії полковник Журавльов Євген Миколайович. "Ратник" - його підлеглий, командир одного з підрозділів.

Окупанти говорять, що їх активно поливають "Градами" і всім, чим тільки можна. У відповідь вони обстрілюють житлові квартали.

"Я зараз лупонув по жилим кварталам. Вони зараз образяться і будуть працювати", - доповідає один з них.

"Давай, лупи скрізь! По населеним пунктам прямо хуя**. На захід кинь пару штук. Усі найближчі від мене", - сказав командир і дав наказ почистити два населених пункти.

"Ї*они туди побільше, щоб зрівняти ці два села", - дав він наказ.

Далі йде наказ зрівняти з землею від східної до західної сторони село Скрягівка.

"Відпрацювати треба по Скрягівці, зрівняти із землею від східної до західної сторони", - командує він.

Раніше ми писали, що окупант розповів, як потрапив у полон, бо напився з танкістами і повернув не туди.

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