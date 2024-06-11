Там есть даже хлеб. Диетолог назвала продукты, которые обязательно нужно есть для долголетия

По словам эксперта, сбалансированное питание имеет решающее значение для поддержания здорового сердца. Ни для кого не секрет, что еда, которую вы употребляете, может повлиять на ваше общее здоровье, но также может серьезно сказаться на кровяном давлении и уровне холестерина.

"Включая эти полезные для сердца продукты в ежедневную пищу, вы не только можете улучшить общее состояние здоровья и благополучия, но и поддержите здоровье своего сердца", - отметила специалист по питанию.

Какие группы продуктов нужно есть для здоровья

Листовые зеленые овощи

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, листовая капуста, капуста и брокколи могут способствовать здоровью сердца. Увеличение потребления путем добавления большего количества к повседневным рецептам – это отличный способ не только поддержать свое сердце, но и улучшить ваше самочувствие.

"Добавление шпината в ваш рацион - отличный способ повысить уровень витамина С, кальция и железа, поскольку этот зеленый лист является одним из самых легких и богатых питательными веществами овощей", - утверждает Дженни.

Шпинат также имеет высокое содержание витамина К, которое жизненно важно для поддержания общего здоровья и благополучия. Он также низкокалорийный и насыщен клетчаткой.

Эксперт рекомендует добавлять зеленые листовые овощи в полосы, соусы, маринады и супы, чтобы увеличить потребление каждый день.

Листовая зелень - незаменима в рационе (фото: freepik.com)

Здоровые жиры

Здоровые жиры можно найти в лососе, авокадо, оливковом масле и грецких орехах, богатых мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами, что важно для поддержания здоровья сердца, если потреблять их в умеренных количествах.

Включение здоровых жиров в свой рацион может быть легким и вкусным. Дженни рекомендует жарить или запекать лосося на гриле и добавлять его в летний салат вместе с нарезанными кубиками авокадо, небольшим количеством оливкового масла и посыпкой измельченных грецких орехов, а также большим количеством листовой зелени.

Цельнозерновые продукты и овес

Чтобы укрепить здоровье вашего сердца, Дженни советует употреблять хлеб из муки грубого помола, пасту и коричневый рис.

Эти простые замены помогут сохранить ваши рецепты вкусными и поддержать здоровье сердца.

Продукты, богатые белком

Такие продукты, как нежирное мясо, рыба и яйца являются отличным источником белка, и если их потреблять как часть хорошо сбалансированной диеты, они могут помочь поддержать общее самочувствие и укрепить здоровье сердца.

Начните с добавления нежирного мяса, например курицы или индейки, в ваши блюда, готовя их на гриле, запекая или обжаривая вместе с богатыми питательными веществами овощами.

Включите в свой рацион рыбу, наслаждаясь жареным или запеченным филе несколько раз в неделю, и попробуйте включить ряд рыб, таких как форель и скумбрия, богатые полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.