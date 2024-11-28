"Есть куча нюансов". Известный тренер рассказал, что нельзя есть, если хотите сбросить вес

Хочешь похудеть и не знаешь, что можно есть? Ответ прост - есть все кроме испорченной еды. Но есть важные нюансу, которые обозначают, как сделать питание не только полезным, но и приятным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

Что нужно есть для похудения

"Чтобы похудение стало успешным и длительным, твоя диета должна быть тебе по душе. Если ты настроен только "сбросить десять килограмм к Новому году", готовься к йо-йо эффекту. Нет, не тот, где шарик возвращается в руку, а тот, где потерянные кило возвращаются в тело", - написал тренер.

Поэтому важно построить свой рацион так, чтобы еда оставалась источником радости, а не мукой с кальцием и цинком в банках. Иначе хватит вас ровно на 21 день марафона, после чего пельмени снова станут твоими лучшими друзьями.

Сытность vs вкус: как балансировать?

Еда имеет две главные характеристики:

Сытность - как хорошо она наполняет желудок; Вкус - как сильно она доставляет удовольствие.

Некалорийная пища (например овощи, фрукты, крупы, нежирное мясо) дает больше сытости за меньшее количество калорий. Калорийная пища (сладости, снеки, орехи) дает больше вкуса, но скорее "съедает" твою дневную норму калорий.

Для похудения оптимально 70-80% калорий получать из насыщающей некалорийной пищи и 20-30% – из калорийной, которая доставляет удовольствие.

Что лучше есть?

Некалорийная группа (70-80%) : овощи, фрукты, крупы, бобовые, яйца, молочные продукты до 2% жирности, нежирное мясо и рыба.

: овощи, фрукты, крупы, бобовые, яйца, молочные продукты до 2% жирности, нежирное мясо и рыба. Калорийная группа (20-30%): шоколад, снеки, колбасы, масло, орехи, семена, соусы, выпечка.

Главный принцип: выбирайте из каждой группы то, что вам нравится, а не то, что модно или советует очередная блогерша.

Нет обязательных продуктов для похудения. Все, что не доставляет радости, можно заменить! Есть нужно так, чтобы рацион стал частью вашей жизни, а не временной диетой.