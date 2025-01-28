Есть в каждой морозилке. Диетологи назвали 5 продуктов, которые полезны для мозга
С годами наше тело человека стареет и мозг также. Определенные замороженные продукты способны поддерживать здоровье мозга и когнитивные функции.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Замороженные ягоды
Ягоды, такие как черника, ежевика, малина и клубника, наполнены питательными веществами для здоровья мозга, особенно антиоксидантами и фитохимическими веществами.
Диетолог Шерил Муссатто рассказала, что черника наполнена соединениями под названием антоцианы, которые связаны с улучшением здоровья мозга.
Исследование показало, что люди с легким снижением когнитивных функций, которые ежедневно употребляли порошок дикой черники в течение шести месяцев, продемонстрировали улучшенную скорость умственной обработки и меньшую когнитивную усталость.
Замороженная листовая зелень
Листовая зелень наполнена витамином К, который поддерживает память и когнитивные функции. Она также является фантастическим источником фолиевой кислоты, витамина B, связанного со снижением риска деменции.
Всего 1 чашка нарезанного замороженного шпината дает вам почти в пять раз больше суточной нормы витамина K и более чем половину нормы фолиевой кислоты.
Замороженные овощи
Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста, содержат витамин К. Они также наделены фитохимическими веществами и антиоксидантами, которые могут защитить клетки мозга от повреждения свободными радикалами и воспаления.
Такие овощи также содержат сульфорафан - мощное соединение, которое может дополнительно защищать клетки мозга от окислительного стресса и воспаления.
Рыба
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сельдь, насыщена омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для поддержания структуры и текучести клеток мозга и улучшения кровотока в мозге.
Именно жирная морская рыба содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Из этих кислот в нашем организме вырабатывается вещество миелин, что является своеобразным изоляционным материалом для нервных волокон.
Замороженный эдамаме
Эдамаме - вареные в воде или на пару в стручках незрелые соевые бобы, популярная закуска японской кухни.
Эти богатые питательными веществами соевые бобы наполнены белком и клетчаткой. Кроме того, они доступны и просты в приготовлении. Они также наполнены питательными веществами, связанными с улучшением здоровья мозга.
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