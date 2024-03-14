Есть в каждой аптечке. Популярный среди украинцев препарат провоцирует кровоизлияние в мозг

Для чего используют аспирин

Привычный для многих украинцев аспирин (ацетилсалициловую кислоту) могут использовать для:

облегчения боли (головной, зубной, мышечной, менструальной и т.п.)

снижения температуры (при лихорадке, вызванной простудой, гриппом или другими инфекциями)

снятия воспаления (вызванного артритом, тендовагинитом, бурситом или другими заболеваниями)

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта (поскольку он помогает уменьшить свертываемость крови и снизить риск образования тромбов)

В то же время группа ученых из Чжэцзянского университета на юго-востоке Китая и их коллеги из США обнаружили, что даже в небольших дозах аспирин может стать причиной кровоизлияния.

Что известно об исследовании

В рамках исследования эксперты проанализировали 13 клинических испытаний, в которых приняли участие более 134 тыс. пациентов.

Выяснилось, что риск использования аспирина в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний может значительно превышать пользу.

В целом было доказано, что ежедневное употребление аспирина снижает вероятность первого сердечного приступа или инсульта, однако безрецептурный препарат может привести к опасным для жизни кровотечениям в желудке, кишечнике и мозге.

По словам медиков, особенно опасно вероятное внутричерепное кровоизлияние.

Кроме этого, не стоит забывать и о вероятной аллергии на ацетилсалициловую кислоту.

О том, что аспирин не подходит вашему организму, могут свидетельствовать: удушье, астматические приступы, одышка, хрипы в легких, изжога, колики, расстройство желудка и даже изменение цвета кала.

Для кого аспирин особенно опасен

По мнению ученых, риски, связанные с употреблением аспирина, увеличиваются с возрастом пациентов. Некоторые относят к группе риска также и людей с низким весом.

"Доказательства четкие: начинать ежедневный режим приема аспирина людям в возрасте 60 лет и старше, чтобы предотвратить первый сердечный приступ или инсульт, не рекомендуется", - подчеркнула доктор медицинских наук и член американской независимой группы экспертов по первичной медицинской помощи и профилактике (USPSTF) Чиен Вен Ценг.

В то же время каждому, кто уже принимает аспирин и имеет насчет этого вопросы, исследователи советуют проконсультироваться со своим семейным врачом.